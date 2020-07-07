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為提升弱勢居住安全 屏縣府協助裝設火災警報器
屏東縣政府為確保獨居長者、身心障礙者及中低收入戶等族群居家安全，且夏季各家各戶用電量增加，若不慎恐發生電器火災，縣府編列預算，協助弱勢族群安裝住宅用火災警報器。
根據統計，屏東縣老年人口為14萬3298人，其中3309人為獨居長者，縣府擔憂，若住家發生突如其來的災害時，獨居長者、弱勢族群與高風險族群若沒第一時間無法察覺，恐引發嚴重後果。
有鑑於此，縣府開始逐步替弱勢族群安裝住宅用火災警報器，以利於災害發生能即時發現，並將火警的傷害降到最低。
除針對弱勢族群、高風險族群提升居家安全外，因親屬在外工作，獨居在家中的長者，縣府也會協助安裝火災警報器，並協助設置緊急通報系統及在浴室安裝無障礙把手，讓長輩獨子在家時，提供安全保障。
除裝設火災警報器以保障獨居長者居家安全外，平時生活環境也不能忽視，縣府協助獨居長者針對屋頂防水或室內給水、排水設施進行修繕，地面樓梯、衛浴廚房也進行修補汰舊及裝設防滑措施，讓行動不便的長者生活更加安全且舒適，降低滑倒等意外發生風險。
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