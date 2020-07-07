2020世界巧克力大獎亞太區賽 屏東再度舉辦

「屏東可可、台灣巧克力」已獲國際認同，種植可可的屏東縣今年再度爭取到世界巧克力大獎（International ChocolateAwards，ICA）亞太區競賽在屏東舉行。

這是ICA亞太區賽第2度在屏東、第3度在台灣舉辦。屏東縣政府今天發布新聞稿表示，2020世界巧克力大獎亞太區賽公告展開，賽事由屏東縣政府、行政院農業委員會水土保持局及客家委員會共同協助辦理，委託美和科技大學執行計畫，這是對「屏東可可、台灣巧克力」品牌的肯定。

縣府表示，屏東縣政府近年輔導可可產業，農民或巧克力業者使用屏東種植的可可豆，加工製成巧克力後，參與國際巧克力賽事，展現獨特風味，讓台灣成為國際上少數具可可原豆研製能力的國家，並在世界巧克力大賽中屢獲佳績。

屏東在地業者於2019年ICA亞太區競賽中獲得10金、24銀、14銅及6面特別獎；同年ICA世界決賽中獲得7金、25銀、6銅的佳績，更奪下世界最佳黑巧克力金獎，賽事主席馬汀（Martin Christy）也在典禮中對著全球巧克力業者說：「大家要注意囉！台灣巧克力來勢洶洶！」

2020世界巧克力大獎亞太地區競賽ICA官網已於7月1日公告賽事辦法並開放報名，將於7月17日至8月4日收件。縣府表示，今年受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，評審不能來台灣，所以將把參賽作品寄給10多個國家的評審品評，比賽結果預計在10月份公布。

世界巧克力大獎（ICA）創始於2012年，將全球分美洲區、亞太區、比利時、法國、英國等幾個區域進行評選，評審由巧克力專家、食評家及風味品評專家組成，挑選各區域獨具風味的精品巧克力，各區域代表勝出後再進行全球決賽，競賽涵蓋範圍擴及全球。