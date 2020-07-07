歐亞水獺牽線 金門傳統藝陣前進北市動物園

繼去年金門傳統藝陣結合歐亞水獺保育推廣獲得好評，台北市立動物園今年再邀金城鎮公所參與暑期夜間活動。金城鎮長李誠智也歡迎旅台鄉親和民眾到動物園體驗道地民俗盛宴。

李誠智說，金門與北市動物園因歐亞水獺結緣，近年來更以水獺為標的，共同推廣許多保育工作；從動物醫療開始，遍及教育、文化、棲地經營、植被環境改善等；雙方去年更跨界合作，共同舉辦「2019浯島城隍文化觀光季迎城隍活動」，以水獺作為新時代城隍爺護土保民的代言人。

李誠智將於18、19日率團在北市動物園舉辦小型蜈蚣座遊行體驗、公揹婆、舞獅等傳統藝陣表演活動，提供民眾體驗金門文化，更將結合傳統藝陣推廣歐亞水獺等物種保育觀念。

金城鎮公所表示，北市動物園將於18日到8月29日辦理「2020動物夏夏叫」暑期夜間開放活動，每逢週六將延長開放至晚上9時，時間7週。今年活動主題設定為「地球這次換我挺你」，透過闖關活動和實境解謎，認識生活環境面臨的困境及對地球造成的影響，使民眾加入保育行列。

另外，去年底透過林務局救傷收容計畫，從金門來到北市動物園的水獺寶寶，也已在5月間票選命名為「金萌」，北市動物園暑期特別在活動首週中，邀請金城鎮公所打頭陣。

鎮公所表示，金門在地藝陣預計進行4場次文化體驗，時間分別是18日上午10時、下午5時；7月19日上午10時、下午2時。園方也會在網路上開放每場次各8名小朋友，由專人化妝打扮古代人物乘坐蜈蚣座，體驗金門傳統藝陣的魅力。報名網址：https://reurl.cc/QdKN7q，若網路未能報到名，也可在現場報名參加「蜈蚣座」拍照體驗。