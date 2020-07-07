新東陽魚鬆在港驗汞超標 高市衛生局稽查抽驗原料魚肉

新東陽魚鬆罐頭日前遭香港食物環境衛生署驗出重金屬「汞」含量為0.81ppm，超出標準值，桃園市衛生局食安稽查大隊到大園區工廠稽查，發現向高雄市的冷凍食品公司所進的「魚鬆」。高雄市衛生局昨天前往兩家公司稽查抽驗，原料魚肉是從國外進口，抽驗送驗重金屬部分，結果預定一周內出爐。

高雄市衛生局食品衛生科代理科長李欣南表示，昨天接獲桃園市衛生局有關於新東陽魚鬆罐頭被檢驗出重金屬汞含量，原料是來自於高雄市的兩家公司，立即派員前往稽查並抽驗。稽查結果原料鮪魚跟旗魚，是從國外進口。現場只有鮪魚原料640公斤先暫存，現場進行抽檢送驗，主要是驗重金屬和汞的部分。現場工廠環境尚符合相關衛生法規標準。

李欣南指出，目前台灣針對食品魚鬆的衛生標準中，是沒有訂定汞的標準的，但魚肉部分有訂限量標準，以旗魚和鮪魚來說，甲基汞的限量標準是2ppm以下，對製成成品則沒有訂相關標準。這次香港驗的是魚鬆成品部分是0.81ppm，超過香港的標準值。