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鼓勵暑假國旅 高雄訂房已八成再推6大優惠方案

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
愛河是高雄的觀光亮點，日夜各有風情。高雄市的發展是歷任市長共同努力的成果。本報資料照片
愛河是高雄的觀光亮點，日夜各有風情。高雄市的發展是歷任市長共同努力的成果。本報資料照片

暑假一房難求，熱門離島花東已幾乎訂滿，高雄訂房也相當熱絡，預估預訂8成以上。高市府今下午將舉行「振興三倍券，高雄觀光最優惠」發布記者會，宣布多項優惠方案，鼓勵國人到高雄旅遊。

高雄市觀光局副局長葉欣雅說，之前端午連假高雄訂房率在8成以上，這波熱潮也持續到暑假，預估暑假在政府安心旅遊等各項補助措施上，訂房也能在8成以上。

高市府下午舉行「振興三倍券，高雄觀光最優惠」發布記者會，代理市長楊明州、觀光局代理局長邱俊龍及觀光產業、旅宿業者等出席。

觀光局表示，在疫情緩和之際，觀光局推出到高雄觀光以三倍券住宿與消費，可享觀光產業聯合推出三倍券優惠方案，在後疫情時代鼓勵國人到高雄進行安心旅遊。

觀光局推出的三倍券旅遊六大方案，包括國民旅遊卡專案觀光飯店買8000送800；一般旅館買8000住7晚；住宿一晚再送200元抵用券。及免費暢遊5大觀光景點與7大文化場域。

另外，持三倍券住宿享30家飯店85折優惠；安心旅遊加600元43家飯店任選；7家觀光工廠三倍券升級1.5倍；7家伴手禮三倍券500元超值禮包； 義大遊樂世界暑期19歲以下無限次免費入園，大人580元優惠價等。振興三倍券二人同行，還有3000元食宿遊購通包優惠。

三倍券綁定LINE Pay Money，儲值3000元還退2000元，消費最高回饋600點。使用LINE Pay Money購買兩人同行包，搭乘高雄市各運具各2趟5折優惠。

高雄港埠商業區緊鄰高雄最熱門文青聖地駁二藝術特區和高雄流行音樂中心。本報資料照
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觀光局 訂房 疫情

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