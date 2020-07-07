鼓勵暑假國旅 高雄訂房已八成再推6大優惠方案

暑假一房難求，熱門離島花東已幾乎訂滿，高雄訂房也相當熱絡，預估預訂8成以上。高市府今下午將舉行「振興三倍券，高雄觀光最優惠」發布記者會，宣布多項優惠方案，鼓勵國人到高雄旅遊。

高雄市觀光局副局長葉欣雅說，之前端午連假高雄訂房率在8成以上，這波熱潮也持續到暑假，預估暑假在政府安心旅遊等各項補助措施上，訂房也能在8成以上。

高市府下午舉行「振興三倍券，高雄觀光最優惠」發布記者會，代理市長楊明州、觀光局代理局長邱俊龍及觀光產業、旅宿業者等出席。

觀光局表示，在疫情緩和之際，觀光局推出到高雄觀光以三倍券住宿與消費，可享觀光產業聯合推出三倍券優惠方案，在後疫情時代鼓勵國人到高雄進行安心旅遊。

觀光局推出的三倍券旅遊六大方案，包括國民旅遊卡專案觀光飯店買8000送800；一般旅館買8000住7晚；住宿一晚再送200元抵用券。及免費暢遊5大觀光景點與7大文化場域。

另外，持三倍券住宿享30家飯店85折優惠；安心旅遊加600元43家飯店任選；7家觀光工廠三倍券升級1.5倍；7家伴手禮三倍券500元超值禮包； 義大遊樂世界暑期19歲以下無限次免費入園，大人580元優惠價等。振興三倍券二人同行，還有3000元食宿遊購通包優惠。