曾指不雅粗俗 李眉蓁改口支持大港開唱

民進黨市議員林智鴻今天批評，國民黨高市長補選參選人李眉蓁強調自己年輕，但去年卻批「大港開唱」不雅及粗俗，思想太老派；李眉蓁回應，未來會支持大港開唱和所有藝文活動。

民進黨團幹事長、市議員陳致中，書記長林智鴻等人今天在議會黨團開記者會指出，李眉蓁在昨天的總質詢展現信心，說會贏得市長補選，到時候代理市長楊明州坐的位置就會換李眉蓁來坐，因此促李眉蓁趕快辭議員，勿貪圖議員薪水，否則就是在為自己留後路。

陳致中強調，民進黨市長參選人陳其邁已請辭行政院副院長，已無退路，呼籲李眉蓁辭去議員，勿踐踏責任政治。

林智鴻說，李眉蓁口口聲聲強調自己年輕，卻欠缺年輕思維，在去年市議會質詢「大港開唱」議題時，批評不雅及粗俗等，質疑思想太老派；如果李眉蓁當選市長，是否支持大港開唱復辦；而如果陳其邁當選，是否還會支持大港開唱復辦。

市議員黃文志批評李眉蓁日前偕黨主席江啟臣走訪蓮池潭時指出，「蓮池潭30年沒變很可惜」。他說，蓮池潭美麗風景依舊，但是30年來多了纜線划水活動、過去也有鴨子船和文化公車行駛，還有穿越翠華路的自行車天橋等，批評李眉蓁為選舉傷害鄉親情感。

針對大港開唱部分，李眉蓁上午到宮廟參香時接受媒體聯訪表示，流行音樂包括藝文活動是自己要推動的；未來會支持大港開唱，支持所有藝文活動，更重要的市政也一定都會推動。