高雄市林園幼兒園老師黏幼童手 教育局查明並祭懲處

高雄市議員邱于軒今天爆料高雄市林園區一幼兒園涉對幼童不當管教，用膠帶黏小朋友的手。高雄市教育局表示，此幼兒園已違反幼兒教保及照顧實施準則第2條及第3條規定，將依據幼兒教育及照顧法第51條規定要求園方限期改善，如未改善，將依法嚴懲。

高雄市教育局今天就此的說明如下：

一、教育局於109年6月15日接獲該園有不當管教幼生一事，經到園查察發現有幼生疑被綑綁手部情事，已違反幼兒教保及照顧實施準則第2條及第3條規定，將依據幼兒教育及照顧法第51條規定，要求園方限期改善。

二、目前檢視該園監視器畫面與社會局訪談幼生結果，以確認不當管教幼生人數與其他不當管教情節；虐兒部分由社會局進行調查認定，如有屬實將由社會局針對行為人予以裁罰，本局將對園方管理違失，衡酌疏失情節，予以裁罰。

三、此案查察違規情節與人數確定後，將依幼兒教育及照顧法視其違規情節重大或經處罰3次後仍未改善者，為一定期間減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可之處分；另依幼照法第54條規定公布該園名稱及負責人姓名。