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高雄皮革業者贈6萬顆棒球 帛琉大使親臨致謝

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市皮革業者黃詩修（後排右五）捐贈6萬多顆棒球給114 支棒球隊，高市多所學校球員代表參加捐贈儀式，帛琉大使蔡佳儒（後排左五）專程到高雄參加捐贈活動。記者徐白櫻／攝影
高市皮革業者黃詩修（後排右五）捐贈6萬多顆棒球給114 支棒球隊，高市多所學校球員代表參加捐贈儀式，帛琉大使蔡佳儒（後排左五）專程到高雄參加捐贈活動。記者徐白櫻／攝影

台灣棒球運動興盛，高雄皮革業者黃詩修出產棒球皮革用料，多次捐贈棒球贊助國內外棒球隊，今天上午再度捐贈6萬多顆棒球給台灣五縣市114所學校球隊。捐贈儀式上，帛琉大使蔡佳儒也有出席，專程來感謝黃詩修捐球支持南太平洋邦交國的棒球產業。

位於湖內區的連盛皮革歷史悠久，生產專業棒球皮革用料。有感台灣棒球隊用量龐大、所費成本不低，連盛皮革業者黃詩修過去曾捐贈棒球給國內棒球隊節省經費，今年起更擴及南太平洋邦交國，陸續捐贈棒球給帛琉、吐瓦魯、諾魯、馬紹爾等球隊運用。

受疫情影響，全球棒球賽事停擺，也影響連盛皮革訂單及出貨，不過連盛仍保持產線，並贈球給學校棒球隊。今天上午，連盛再度捐贈6萬2520顆棒球給台南、高雄、屏東等地114所學校棒球隊，南市安順國中，以及高市復興國小、鼓山國小、壽天國小、橋頭國中等校球員參加捐贈儀式。

黃詩修說，棒球皮革具備一定技術門檻，工廠長期出產皮革製作棒球供應美日棒球隊使用，對於台灣本土的棒球產業當然也要支持，希望這批球可以減輕球隊負擔。

帛琉共和國駐台大使館親善大使蔡佳儒說，不少帛琉人熱愛棒球，帛琉棒球隊去年由國會前議長領軍來高雄參加比賽，帛琉、吐瓦魯、諾魯等地球員體質跟台灣原住民同胞相近，具備前進美國大聯盟的潛力，可惜缺乏栽培，台灣捐贈棒球舉動讓年輕朋友增加友好度，這種國民對國民的有感外交最實際、意義也非凡。

帛琉 吐瓦魯 屏東

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