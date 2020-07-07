屏東青創聚落暑期推全新四大「Fun」主題活動

迎接暑假屏東縣府在屏東青創聚落推出暑期系列活動，分別為「Fun音樂」、「Fun手作」、「Fun講座」與「Fun論壇」四大主題，並邀請各界知名人士分享業界經驗。活動或課程，均在屏東市青創聚落辦理，也在即日起受理報名。

「Fun講座」邀請前立法委員暨知名女青年創業家余宛如，分享創業不可欠缺的數位思維；智慧醫療與金融科技創業家雲想科技執行長吳右任，分享物聯網如何應用在醫療與金融的創業與跨界經驗。學界則邀請，屏東大學副校長王隆仁，分享智造時代的數位轉型與智慧製造趨勢，以及美和科技大學蔡光男教授，剖析屏東青年創業新趨勢的機會點。

「Fun講座」也提供需要青年學院貸款時數的民眾報名，提前報名並參加活動，時數可列入屏東縣中小企業貸款學習時數。

「Fun音樂」以5天的「音樂謠嵐創作營」重磅上場，透過金曲明星製作人王宏恩、舞台表演訓練師蕭聖傑、名詞人暨錄音師甘聖竹、樂器操作引導者林克偉、編曲師黃岳捷、影像創作導演嵐堡・督本樂恩與行銷人黃逸民分享成功音樂行銷案例等超強師資陣容，引導學員創作出一首屬於屏東或自己的歌。

「Fun手作」以手作天然蜂蠟卷與乾燥花擴香石營造「植感生活」，透過蠟燭玩家燭漸美妙工作室黃塏惞引導，透過天然蜂蠟卷製作體驗與乾燥花擴香石製作體驗，調製出天然而屬於自己的香氣，非常適合親子與情侶一起共學。

「Fun論壇」則邀請蘇打綠樂團團長阿福分享創業與公益，以「想成為曙光，先燃燒自己」、「Wow Taiwan計畫」與「助星計畫」切入，如何透過文化藝術介入社會，並溫柔地改變世界。此外，由台灣青年永續行動家學院賴振民分享食農的創新創業，因為屏東是觀光與農業大縣，食農已經成為屏東在創新創業的發展優勢，將闡述如何結合屏東農業優勢，開啟人生事業藍圖。