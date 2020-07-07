茄萣運動公園大改造 體育署同意補助900萬

高雄茄萣運動公園改造計畫受地方關注，立委邱志偉邀教育部體育署副署長王水文說明進度，王表示，將整建4座籃球場、2座網球場，會新增2座排球場，體育署同意補助7成、約900萬經費，球場上方也將覆蓋太陽能發電鋼棚，酷熱、雨天都能照常運動。

茄萣區運動公園因為沒有遮陽棚，僅晨昏及夜間較多人使用，下雨時民眾往往無處活動，地方居民陳情希望邱志偉協助爭取改善設施，讓運動公園發揮更大效益。

邱志偉關注茄萣運動公園改善進度，體育署已對之前計畫略做修正，其中4座籃球場將場地坪研磨補平、籃板籃框更新、球柱防撞墊更新等，原本1座紅土網球場改建為2座壓克力地坪的硬地球場，籃球與網球場的標線都重新劃設。

另，茄萣國中前年在高雄市中等學校排球錦標賽，國男組及國女組分別獲得第2名及第3名，因此還會新建2座排球場，也增加球場面積以利太陽能廠商投資，增加面積提高發電量。球場周圍將新建排水溝、無障礙設施也會一併納入處理。

邱志偉說，原本興建風雨球場的預算高達2140萬元，經過檢討及更改計畫後，總預算樽節至1284萬元，球場上方則會覆蓋發電鋼棚，可達遮陽避雨的效果，提升舒適度。太陽能鋼棚將由民間業者興建、承租，無需使用公務預算辦理，不僅能節約經費，未來該太陽能發電設備每年預估產出100萬度發電量，將可帶給地方更多實質回饋。