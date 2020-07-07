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高市議長補選國民黨茶壺風暴 黨團總召力圖化解

中央社 / 高雄7日電

高雄市議會國民黨團對於議長補選的爭議未了，還有兩名議員遞出退出黨團運作聲明，迴避多日的黨團總召曾俊傑今天現身，他說已極力勸說，盼同志勿分裂國民黨並盼補選議長能圓滿落幕。

遞出退出黨團運作聲明的市議員吳利成及陳麗娜，近日兩人對於發出聲明一事不願多說，面對黨團同志的挽留及勸說，吳利成告訴中央社記者「心意已決」，不願再於黨團內面對紛擾，不過他仍說會支持黨提名的議長補選參選人。

中國國民黨6月16日假投票選出連任4屆議員的曾麗燕為議長補選參選人，日前黨團甲級動員要求議員出席以利敲定議長補選日期，但因為事先未徵得議員同意，逕行甲動引發不滿，有議員在臉書發文批評，接著有議員退黨團的動作。

曾俊傑今天指出，黨團32名議員分頭勸說挽留同志勿破壞團結，當前就是要趕快完成議長補選，才不愧對去世的前議長許崑源。他指出，高市議長補選不僅攸關國民黨在市議會的優勢，黨中央也高度關切不能有閃失，允諾繼續努力勸說同志，也盼同志勿做出傷害團結的事，也不要貽誤政治前途。

至於議長補選日期，曾俊傑表示，要請副議長陸淑美協調或透過程序委員會討論再提大會討論，盼儘早敲定議長補選日程，讓事件趕快落幕。

至於民進黨推派議長補選的參選人未定，民進黨秘書長林錫耀6日南下協調促黨團儘速推舉一人代表參選議長，黨團預計7日下午為截止登記時間。

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