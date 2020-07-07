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幼童小手被膠帶纏成「哆啦A夢的手」 高市幼兒園傳虐童
高雄市議員邱于軒今天在議會質詢時指高雄市林園區一家規模不小的幼兒園，園方老師涉在管老幼童時用膠帶把孩子的手黏成哆啦A夢的手，並在家長質疑時說是正向管教，另有不讓孩子上廁所、導致孩子尿在褲子、甚至大便在褲子的情事。高雄市代理市長楊明州要求教育局、社會局嚴加查處。被指控不當管教幼童的兩位老師，其中一人己離職。
邱于軒說，這家幼兒園的部分家長有Line群組，他們透過群組知道孩子在幼兒園疑有受虐，其中4位家長反映約在5月間，孩子的手被老師用膠帶黏綁成哆啦A夢的圓手，有時綁一手，有時綁兩手，孩子被黏綁之後有人自行拆除，有的是在3、4小時之後被老師拆除。
邱于軒表示，還有家長說，孩子被黏綁之後，還有的被說沒有人會喜歡被黏綁的孩子，這對孩子心理造成影響，家長說孩子晚上出現作惡夢、磨牙現象，令人心疼，其中2位孩童已轉園，另兩位因一時無法轉園，仍在此園中就讀。
邱說，家長還告訴她，幼兒園因老師人力不足，不讓孩子上廁所，所以有的孩子尿在褲子裡，還有的大便在褲子，家長起初以為是孩子的問題，後來在Line群組中談起來，才知可能是幼兒園老師的緣故。
園方到現在不願提供課堂上的監視錄影畫面，她已陪同家長向警方報案。她促教育局在不事先走漏消息的方式，全面查察全市幼兒園管理情形，社會局要介入對心理可能受傷害的孩童提供心理輔導。
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