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大港開唱復辦否？陳其邁、李眉蓁、吳益政各彈各的調

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
串聯高雄市蓬萊商港區與駁二特區的大港橋正式啟用，也引來高雄市長補選參選人對「大港開唱」是否復辦的爭論。圖／本報資料照片
串聯高雄市蓬萊商港區與駁二特區的大港橋正式啟用，也引來高雄市長補選參選人對「大港開唱」是否復辦的爭論。圖／本報資料照片

高雄大港橋昨天正式啟用，「大港開唱」復辦與否？又成了高雄市長補選參選人的攻防議題。民進黨陳其邁首先承諾如果當選市長，一定會重辦大港開唱。民眾黨吳益政堅持公開透明、多元參與的原則，大港開唱是私人品牌資產，政府資源是否持續挹注，應該公開理性討論。國民黨李眉蓁表示，重要的市政包括流行藝文活動，一定都會推動。

陳其邁承諾當選市長會恢復大港開唱，獲得眾多年輕人的支持，並請立委、閃靈樂團主唱林昶佐，擔任他的競選榮譽總幹事，負責協助整合文化、流行音樂、文創部分的政策。

吳益政針對大港開唱是否恢復舉辦，堅持「公開透明、多元參與」的原則。他表示，「大港開唱」是知名的私人品牌資產，政府資源是否持續挹注，應該公開理性討論，而不是把續辦與否變成政治對立的議題。在高雄市政府長年扶持下，「大港開唱」與高雄市的品牌產生連結，已經可以完全獨立自主，不必再倚靠政府。

吳益政表示，如果當選市長，高雄市政府的藝文活動和補助，將會堅持「公開透明、多元參與」的原則，不會像舊市府獨厚特定的個人或團體。

李眉蓁今天受訪時表示，流行音樂包括藝文活動，也是她一直覺得目前要推動的，當然更重要的市政也會繼續推動。未來她也是會支持大港開唱，支持所有藝文活動，是否復辦會經過討論。

大港開唱 高雄市 品牌

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