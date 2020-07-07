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全中運「驕仔舞」驚奇海底版 網友：只有飛上天能超越
原訂今年4月舉辦的全國中等學校運動會，在國內疫情解禁後訂7月18日復辦，屏東縣政府結合紅尾伯勞鳥打造「驕仔舞」主題曲「屏東Keep Going」，展現青春動感又易學的「驕仔舞」，近來也成為屏東縣的全民運動，各種創意版本在網路流傳，其中，台灣潛水公司發想錄製的「海底版」讓人大為驚豔，網友驚呼「 能夠超越這支的，應該只有飛到天上跳了！」
屏東縣政府搭配今年全中運主題曲「屏東Keep Going」設計的「驕仔舞」，縣內各機關學校和民間社團都賣力練習拍影片，縣長潘孟安也親自帶局處長拍攝，拍片場景從山區、海邊、校園到古城等屏東風光全都入鏡，網路上充滿各式創意「驕仔舞」，賣力為今年全中運宣傳。
影門全長30秒的「海底驕仔舞」，出自墾丁的台灣潛水公司，總監陳琦恩說，3名潛水工作人員「全副武裝」在海底跳起「驕仔舞」，因體力及鋼瓶氣體消耗大，無法完成整首近4分鐘的舞蹈，但30秒的海底版影片po後已驚艷各界，海底聽不到聲音，要靠練習時培養的團隊默契。
他說，全中運是屏東的體育盛事，身為屏東的一分子，想用自己最擅長的方式為來自全國各地的選手加油打氣，因此發想在海裡跳「驕仔舞」，希望讓更多人看見「全中運在屏東」，一起來共襄盛舉；有網友留言笑說，「真的是最強的創意驕仔舞，只有飛到天空拍才能超越了！」
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