全中運「驕仔舞」驚奇海底版 網友：只有飛上天能超越

原訂今年4月舉辦的全國中等學校運動會，在國內疫情解禁後訂7月18日復辦，屏東縣政府結合紅尾伯勞鳥打造「驕仔舞」主題曲「屏東Keep Going」，展現青春動感又易學的「驕仔舞」，近來也成為屏東縣的全民運動，各種創意版本在網路流傳，其中，台灣潛水公司發想錄製的「海底版」讓人大為驚豔，網友驚呼「 能夠超越這支的，應該只有飛到天上跳了！」

屏東縣政府搭配今年全中運主題曲「屏東Keep Going」設計的「驕仔舞」，縣內各機關學校和民間社團都賣力練習拍影片，縣長潘孟安也親自帶局處長拍攝，拍片場景從山區、海邊、校園到古城等屏東風光全都入鏡，網路上充滿各式創意「驕仔舞」，賣力為今年全中運宣傳。

影門全長30秒的「海底驕仔舞」，出自墾丁的台灣潛水公司，總監陳琦恩說，3名潛水工作人員「全副武裝」在海底跳起「驕仔舞」，因體力及鋼瓶氣體消耗大，無法完成整首近4分鐘的舞蹈，但30秒的海底版影片po後已驚艷各界，海底聽不到聲音，要靠練習時培養的團隊默契。