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全台首座可旋轉行人跨港大橋 高雄「大港橋」今啟用

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
串聯高雄市蓬萊商港區與駁二特區的大港橋今天啟用，是全台首座可旋轉的行人跨港大橋。記者蔡孟妤／攝影
串聯高雄市蓬萊商港區與駁二特區的大港橋今天啟用，是全台首座可旋轉的行人跨港大橋。記者蔡孟妤／攝影

串聯高雄市蓬萊商港區與駁二特區的大港橋今天啟用，斥資3.2億元、由台灣港務公司興建，是全台首座可旋轉的行人跨港大橋，將原本進出駁二、蓬萊港區30分鐘的步行距離縮短至3分鐘，可望成為高雄觀光休憩及打卡的新亮點。

位在高雄港第三船渠的全台首座水平旋轉「大港橋」，今天舉行啟用典禮，交通部長林佳龍、港務公司董事長李賢義等人出席，並一同啟動大港橋旋轉，讓2艘嘉信遊艇航行通過橋址，待遊艇過橋後，橋再轉回，可供遊客及自行車通行。

大港橋由台灣港務公司興建，一端緊臨高雄輕軌駁二大義站、一端接著蓬萊商港區，橋長110公尺、橋寬5公尺到11公尺不等，可供550人及自行車同時通行。

林佳龍說，他推薦大家到高雄觀光，因為高雄觀光有新亮點「大港橋」，大港橋除讓高雄多了美麗地景，還可串連輕軌和蓬萊商港區，連結棧庫群，也讓當地交通動線更方便，橋的設計也充滿浪漫氣息，相信未來對高雄市發展有很大幫助。

台灣港務公司董事長李賢義表示，大港橋開放時間自上午8時至晚上10時，並於每日下午3時開啟旋轉及閉合，每次各約5分鐘完成，閉合時可供550人通行及自行車通行。

此外，大港橋還設有離橋面高3公尺的鯨豚流線型觀景平台，以36階的螺旋式階梯環繞主塔逐步升高，可讓民眾眺望高雄港市重要建設的海上風光。

串聯高雄市蓬萊商港區與駁二特區的大港橋今天啟用，是全台首座可旋轉的行人跨港大橋。記者蔡孟妤／攝影
串聯高雄市蓬萊商港區與駁二特區的大港橋今天啟用，是全台首座可旋轉的行人跨港大橋。記者蔡孟妤／攝影
串聯高雄市蓬萊商港區與駁二特區的大港橋今天正式啟用，出席啟用典禮的交通部長林佳龍（中）與立委許智傑（左）、李昆澤（右）開心在橋前玩自拍。記者蔡孟妤／攝影
串聯高雄市蓬萊商港區與駁二特區的大港橋今天正式啟用，出席啟用典禮的交通部長林佳龍（中）與立委許智傑（左）、李昆澤（右）開心在橋前玩自拍。記者蔡孟妤／攝影

自行車 駁二 高雄輕軌

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