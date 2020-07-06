大數據農業轉型 屏東香蕉銷日本訂單創新高

屏東是全台香蕉最大產區，但近年外銷下滑。屏東縣府提出重返日本市場計畫，透過大數據轉型輔導蕉農取得國際認證，讓今年外銷出口日本訂單可望達2000噸再創新高。

屏東縣政府農業處指出，屏東是全台香蕉最大產區，近20年來香蕉外銷日本數量與金額，在其他國家競爭下外銷量逐年下降。依縣府新聞稿，屏東香蕉種植面積超過4000公頃，論香氣、口感都是日本市場所認可的上品，但隨具有價格優勢的菲律賓、厄瓜多及其他東南亞香蕉輸日，漸漸取代台灣香蕉的出口量。

屏東縣長潘孟安表示，時代進步農業也隨著科技化，在中央支持下，縣府團隊會帶領香蕉農友們朝智慧農業科技轉型化發展，以國外高端市場外銷為首要目標。

潘孟安表示，在經濟部工業局經費補助下，由農金資訊股份有限公司與藝隆農產聯合率領的專業團隊，包括清華大學電機資訊學院AIoT跟區塊鏈信賴溯源技術、金緻網路公司的數位分身技術、台灣香蕉研究所權威種植及屏科大跨校跨領域合作，加強行銷屏東香蕉銷日，藉由導入AI智慧科技讓農民轉型生產標準化，以取得外銷品質競爭力GGAP認證。

潘孟安指出，屏東縣府於106年成立台屏農公司，協助農民行銷農產品到全球市場，同時與GlobalG.A.P.輔導團隊合作，協助蕉農取得日本市場要求的國際標準認證。外銷量逐年翻倍成長，出口量由民國107年的524公噸，成長到去年1166公噸；出口值也從新台幣2239萬攀升到5131萬，對蕉農收入有一定助益。

依農業處目標，這項「重返日本市場，屏東蕉農的築城計畫」，朝農業智慧轉型，擁有外銷日本的高品質，增加出口量為目標，助台灣香蕉農友生計，預計今年台灣香蕉輸出日本能達2000公噸，鼓勵蕉農轉型智慧農場打造精準農業，讓台灣香蕉再現往日榮景，打入日本高端水果市場。

另外，縣府積極推動「大農帶小農」方案，讓具有經驗的蕉農帶領小農加入計畫，包含種植標準化、流程自動化、信任證照化、產銷國際化，由藝隆農產有限公司擔任「領頭羊」的大農角色，帶領蕉農投入最新科技運用。