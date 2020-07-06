快訊

中美軍事對峙：新冷戰的開始 還是熱戰的揭幕？

【大學鍊金術1】台大推學士榮譽學程 寫論文提升學位含金量

大數據農業轉型 屏東香蕉銷日本訂單創新高

中央社 / 屏東6日電

屏東是全台香蕉最大產區，但近年外銷下滑。屏東縣府提出重返日本市場計畫，透過大數據轉型輔導蕉農取得國際認證，讓今年外銷出口日本訂單可望達2000噸再創新高。

屏東縣政府農業處指出，屏東是全台香蕉最大產區，近20年來香蕉外銷日本數量與金額，在其他國家競爭下外銷量逐年下降。依縣府新聞稿，屏東香蕉種植面積超過4000公頃，論香氣、口感都是日本市場所認可的上品，但隨具有價格優勢的菲律賓、厄瓜多及其他東南亞香蕉輸日，漸漸取代台灣香蕉的出口量。

屏東縣長潘孟安表示，時代進步農業也隨著科技化，在中央支持下，縣府團隊會帶領香蕉農友們朝智慧農業科技轉型化發展，以國外高端市場外銷為首要目標。

潘孟安表示，在經濟部工業局經費補助下，由農金資訊股份有限公司與藝隆農產聯合率領的專業團隊，包括清華大學電機資訊學院AIoT跟區塊鏈信賴溯源技術、金緻網路公司的數位分身技術、台灣香蕉研究所權威種植及屏科大跨校跨領域合作，加強行銷屏東香蕉銷日，藉由導入AI智慧科技讓農民轉型生產標準化，以取得外銷品質競爭力GGAP認證。

潘孟安指出，屏東縣府於106年成立台屏農公司，協助農民行銷農產品到全球市場，同時與GlobalG.A.P.輔導團隊合作，協助蕉農取得日本市場要求的國際標準認證。外銷量逐年翻倍成長，出口量由民國107年的524公噸，成長到去年1166公噸；出口值也從新台幣2239萬攀升到5131萬，對蕉農收入有一定助益。

依農業處目標，這項「重返日本市場，屏東蕉農的築城計畫」，朝農業智慧轉型，擁有外銷日本的高品質，增加出口量為目標，助台灣香蕉農友生計，預計今年台灣香蕉輸出日本能達2000公噸，鼓勵蕉農轉型智慧農場打造精準農業，讓台灣香蕉再現往日榮景，打入日本高端水果市場。

另外，縣府積極推動「大農帶小農」方案，讓具有經驗的蕉農帶領小農加入計畫，包含種植標準化、流程自動化、信任證照化、產銷國際化，由藝隆農產有限公司擔任「領頭羊」的大農角色，帶領蕉農投入最新科技運用。

屏東縣政府 香蕉 日本

延伸閱讀

縮減醫療落差 中山大學助屏東偏鄉防疫

挑戰想法與視覺的撞擊 屏東沒在怕！潘孟安下戰帖 創意廣告節首獎50萬等你挑戰

國中小教室裝不裝冷氣？ 潘孟安：先盤點校園電力

全中運／鵝鑾鼻引燃聖火 潘孟安盼再創屏東的驕傲

相關新聞

涼麵抽驗菌群超標 台北市開罰3家業者各3萬

炎炎夏日，民眾習慣大啖涼麵消暑，為維護衛生安全，台北市衛生局在今年5月中旬，抽驗市面上的涼麵，卻有17件初驗不合，經複驗...

屏東潮州復辦「賽神蝦」力抗雙疫免重擊泰國蝦場

面對疫情衝擊，養殖漁業因餐廳生意減少，連帶影響養殖業者無法銷售，好不容易盼到疫情減緩，月前又爆發蝦疫（十足目虹彩病毒），...

影／衛武迷迷村結交世界各地朋友 陳其邁參訪大讚

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今天參訪苓雅區衛武迷迷村，與加拿大藝術家荷西夫婦、衛武里長邱秀迷交流，陳其邁暢談文化政見，...

屏東海拔最高霧台分駐所 「樹人禪居」落成啟用

屏東縣里港警分局霧台分駐所海拔800公尺，三樓廳舍毀損滲漏、塵埃堆積，屏東縣警察之友會顧問團長見引法師獲悉後，親自前往探...

減少露天燃燒 屏縣環局「代工破碎」

屏東縣是農業大縣，農友以往處理農業廢棄物，往往一把火燒了，衍生空氣汙染等問題。環保局輔導農友將農業廢棄物採「代工破碎」，...

廢棄物變綠金 屏科大開發新燃料

屏東科技大學木材科學與設計學系與農委會林業試驗所攜手，成立「南台灣農林剩餘資材產業平台」，讓農林廢棄物產生剩餘價值，透過...

高雄建教企業抽查 議員籲改成臨檢

高雄莊姓學生在某機車大廠實習，今年2月因操作機具不慎受傷，導致椎間盤突出等傷害，手術後住院8天，留下無法久坐久站後遺症。...

高雄藍營風暴擴大 2議員退出黨團運作

在高雄市議長補選前夕，國民黨高雄市議員陳麗娜、吳利成遞出退出黨團運作的聲明，讓藍營團結再添變數。國民黨主委莊啟旺喊話，關...

高市議長補選傳內鬨 吳益政：藍營高層只想派系利益

高雄市議會將進行議長補選，國民黨雖提出曾麗燕應戰，但近日也傳出副議長陸淑美陣營反彈，甚至驚動白派掌門人王金平出馬協調。民...

愛河水質變咖啡色！環保局查原來是隱藻大量繁殖

高雄愛河願景橋「愛河之心」附近水質今天呈現「咖啡色」。高雄市環保局立即派員採樣，利用顯微鏡觀察結果，顯示是單一藻類大量繁...

遭影射團隊鬆懈 楊明州：公務員可被潑清水 不能被潑髒水

近來網路有人質疑愛河變髒亂等，影射代理市長團隊懈怠，代理市長楊明州說，代理三周以來，團隊不敢鬆懈，「公務員可以被潑清水，...

梅雨鋒面又來 南橫公路天池路段明天預警性封路

受梅雨鋒面影響，高雄山區明日可能會達大雨等級，公路總局針對台20線南橫公路梅山口至天池路段發布預警性封路訊息。甲仙工務段...

熱門新聞

1280月票爽搭破萬元 柯文哲懷疑「送快遞」要求查軌跡

影／白沙屯媽祖突進入餐廳駐駕 用餐民眾：太幸運了

高雄藍營風暴擴大 2議員退出黨團運作

前立委張嘉郡和周柏吟低調結婚 1張照片讓喜訊曝光

取消禁行機車道 北市交安多惡化

等不及「城鎮之心」完工 苗栗民眾竟直入賞月野餐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。