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積極搶客 高捷振興三倍券花3千享逾萬元優惠

中央社 / 高雄6日電

受新冠肺炎疫情影響，高雄捷運至今還有約3成運量未回流，配合振興三倍券啟用推出「90天無限卡」，民眾15日起持三倍券紙票或綁定等，即花3000元可享逾萬元的優惠。

振興三倍券將啟用，不少民眾已經規劃如何花用可以產生最大的效益，高雄捷運也順勢推出「90天無限卡」，民眾可以獲得3000元季票，下猛藥鼓勵通勤通學旅客回歸大眾運輸。

高捷指出，15日起旅客可持三倍券紙票或綁定行動支付、電子票證或信用卡等數位方式至高捷服務台購買，超低票價加上政府補助2000元及支付業者各項加碼優惠，幾乎等同可免費搭乘高捷90天。

高捷指出，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，高捷防疫工作做得滴水不漏，讓民眾安心搭乘；這次搭配振興三倍券，高捷加碼推出不記名、不限距離、不限次數可於90天內搭乘捷運無極限的「無限卡」，售價3000元，平均每天33元。

高捷表示，若以最高票價單趟60元計價，90天內每天來回2趟計算相當於可獲得超過1萬800元以上的車資優惠；再者，「90天無限卡」是「非記名卡」、「認卡不認人」，怎麼買，怎麼賺。

高捷 捷運 疫情

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