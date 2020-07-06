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疫情小確幸 澎湖首發500元振興消費禮金

中央社 / 澎湖縣6日電

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情過後，澎湖縣政府促進地方內需經濟，首發振興消費禮金，每人500元，8日起全面發放給每位縣民，領取期限至10月1日止。

澎湖縣政府表示，澎湖縣振興經濟消費禮金，凡今年6月1日前設籍澎湖的縣民，不分年齡大小，每人都可領取，8日起在全縣各村里辦公處發放，領取期限至10月1日止，逾期不再受理。不在澎湖可委託親人代領，全縣設籍約10萬6000人，所需發放金額在5300萬元。

澎湖縣政府社會處今天動員大批人力在澎湖選委會大樓辦理禮金分裝作業，縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲都到場關心，賴峰偉並感謝議會對疫後地方經濟發展的重視。

澎湖在肺炎疫情過後，縣府除首發每人500元消費禮金外，馬公市也發放有65歲以上敬老禮券300元，湖西、白沙和西嶼三鄉也都同步跟進發放500元現金。澎湖縣民在疫情趨緩，少則有500元，多則可領800至1000元等振興經濟禮金。

澎湖 疫情

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