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涼麵抽驗菌群超標 台北市開罰3家業者各3萬
炎炎夏日，民眾習慣大啖涼麵消暑，為維護衛生安全，台北市衛生局在今年5月中旬，抽驗市面上的涼麵，卻有17件初驗不合，經複驗後，仍有3件不符標準，決定根據「食品安全衛生管理法」，向3家業者各罰3萬元。
針對涼麵專案，台北市衛生局今天公布抽驗結果，有3家業者初驗、複驗皆不合格，包括信義區眷村涼麵的涼麵、北投區木桶飯丸店的素涼麵、中正區張春涼麵的張春涼麵（+小黃瓜絲+醬料），驗出大腸桿菌群超標。
根據稽查資料，這次涼麵抽驗專案，總計抽驗40件，初抽結果有17件不符合規定，通知業者限期改善，但複抽結果，仍有3件檢出大腸桿菌群不符規定。
台北市衛生局表示，若違反「食品安全衛生管理法」，可處業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰，經複驗仍未過的3家業者，均各罰3萬元。
台北市衛生局提醒，大腸桿菌群常被用來監測食品是否遭受污染，或製程有無衛生缺失，當食品中檢出大腸桿菌群過多，雖不是食品中毒病原菌，不致於影響身體健康直接致病，卻足以顯示該產品衛生狀態不良。
台北市衛生局指出，涼麵製、售業者應重視製作過程、環境衛生等，且「冷藏」及「溫度控管」，是涼麵製售保持新鮮的重點，民眾購買涼麵應選擇製售環境乾淨、整潔及商譽良好的店家，購買後應立即食用完畢。
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