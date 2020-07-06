吳益政提出課徵燃煤稅 改善高雄空污問題

民眾黨高雄市長補選參選人吳益政今天提出，以課徵燃煤稅改善高雄空污問題，並呼籲其他兩名參選人別閃躲，提出自己的改善方案，否則口說一生懸命，只會讓高雄前途懸在半空中。

吳益政今天與大社環境守護聯盟召開高雄空污與工業轉型記者會，提出以課徵燃煤稅改善空污，讓燃煤成本接近污染相對小的天然氣，分散能源使用。

他表示，將會讓課徵稅額專款專用，專門用於改善空污問題，協助產業發展工業節能減污技術，讓高雄工業能夠共生，甚至可以邁向國際，用減污賺錢。

吳益政在記者會上說，他會重提泰勞事件，是因為民進黨高雄市長補選參選人陳其邁從政順遂，有人安排妥當，但好命沒關係，只要把高雄的問題解決就好，不要口說一生懸命，卻讓高雄前途懸在半空中。

他希望，陳其邁及國民黨市長補選參選人李眉蓁提出解決空污的方案，並做到改善環境又保護產業，呼籲兩人不要閃避，否則高雄市民沒義務投給沒主張也沒解決方案的人。

吳益政接受媒體聯訪時表示，除了公辦政見發表會，民間團體辦的任何座談會、辯論會他都願意參加，希望其他參選人共襄盛舉，透過交叉詰問，把問題說清楚。

針對財產申報，吳益政表示，自己沒房產，是從政開始就選擇的道路。他說，不累積財產，才能真正從事公共事務，他一直抱持這樣的熱情，若覺得家庭有負擔，就會離開政治工作，否則每次選舉就是從零開始，「有財富才奇怪」。

對李眉蓁夫妻的房地產有7筆，吳益政說，李眉蓁是嫁到好老公、八字好，他在高雄市議會工作，知道李眉蓁這幾年在公部門賺到的錢不是那麼多，反而是執政黨的賺錢機會比較多。