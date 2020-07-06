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屏東潮州復辦「賽神蝦」力抗雙疫免重擊泰國蝦場

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
今年賽神蝦活動延續去年採比大又比長來決勝。圖／潮州鎮公所提供
今年賽神蝦活動延續去年採比大又比長來決勝。圖／潮州鎮公所提供

面對疫情衝擊，養殖漁業因餐廳生意減少，連帶影響養殖業者無法銷售，好不容易盼到疫情減緩，月前又爆發蝦疫（十足目虹彩病毒），光屏東就有，7個螯蝦池確診，無疑對業者造成二度重創。有鑑於此，潮州鎮公所為振興泰國蝦養殖業，將於8月22日復辦「賽神蝦」活動，更藉此掃除蝦疫的陰霾。

由於先前受疫情影響，泰國蝦養殖業者價格受到衝擊，月前又爆發十足虹彩目病毒，且該病毒擴散率極強，無論淡、海水養殖都受到衝擊，其中白蝦與螯蝦染疫，最為嚴重，令台灣不少養殖業者苦不勘言。

潮州鎮水產養殖協會總幹事吳清竹指出，蝦疫目前對白蝦與螯蝦影響較大，反觀泰國蝦染病的情況較少，但是泰國蝦的價格從去年公蝦每台斤300元，母蝦為每台斤230元，跌至每台斤210元、公蝦每台斤280元，從價格就反應了疫情與蝦疫都有對養殖業帶來的衝擊。

養殖業者表示，受到疫情影響，不少白蝦與螯蝦賣不出去，留在魚池內徒增成本，甚至部分蝦池染上蝦疫，整池銷毀的價錢，還比現價還好。

盡管疫情解封，蝦疫的出現讓地方養殖業持續低靡，有鑑於此，潮州鎮公所決議於8月22日復辦「賽神蝦」活動。活動將延續去年規則，分為公蝦、母蝦組分別競賽，採比大又比長，供潮州在地養殖業者與屏東縣潮州鎮水產養殖協會正式會員報名參加。

除了賽神蝦競賽之外，活動當天也會有趣味夾蝦競賽、趣味撒網競賽、小農市集以及DIY烤蝦等活動，還聘請全國知名廚師現場展示料理秀，以及專業廚師團隊代客料理。

潮州鎮公所表示，賽神蝦雖然是潮州例行的活動，受先前疫情影響，除了以活動振興地方泰國蝦養殖業之外，也期望掃除蝦疫對泰國蝦的陰霾，進而刺激消費與推廣地方產業。

螯蝦池潑灑消毒水。圖／屏東縣府提供
螯蝦池潑灑消毒水。圖／屏東縣府提供

疫情 泰國 屏東縣

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