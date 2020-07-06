影／衛武迷迷村結交世界各地朋友 陳其邁參訪大讚

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今天參訪苓雅區衛武迷迷村，與加拿大藝術家荷西夫婦、衛武里長邱秀迷交流，陳其邁暢談文化政見，他說，當選市長後，將結合文化部資源，將衛武迷迷村推上國際。

「每一件都有原創性，都是獨一無二！」邱秀迷指著繽紛牆面，向陳其邁介紹衛武迷迷村的起源與特色，彩繪村已發展4年多，陸續吸引24家、42位國際藝術家來此創作，已留下百餘件的作品。取名衛武迷迷村，意為進入衛武里既迷幻又迷人。

作品是依據牆面的空間、高度等條件來設計，藝術家可依據個人風格、想像揮灑，由苓雅區公所提供機票、住宿補助，完成後作品留在社區。有藝術家愛上社區的人情味，隔年造度造訪，邱秀迷說「這是非常實質的國民外交」。

除了創作者很國際化，慕名而來的遊客也很國際化。邱秀迷說，衛武迷迷村建物包含台糖宿舍、7層樓衛武國宅等，共57棟976戶，像是一處開放式美術館，屋齡40多年的老舊社區，因為彩繪而煥然一新，徹底翻轉，充滿活力、人情味，居民也常扮演熱心的嚮導，為高雄交了世界各地的朋友。

邱秀迷談到，其他縣市也有彩繪村的概念，但衛武迷迷村獨特之處在於，它屬巨大牆面彩繪，規畫也較整體。今天受疫情影響，藝術家來台時間有往後延，「苓雅國際街頭藝術節」預計11月登場。

建軍路、行仁路旁有一棟交通局4層樓閒置空間，26歲高雄藝術家楊惟竹在2017年以「歡迎到我的房間」創作，畫出房間衣物、寵物、花台、書籍等，相當鮮活逗趣，吸引民眾駐足拍照。

楊惟竹花1個月時間完成「歡迎到我的房間」，他說，看到街頭公共藝術能為城市美學加分，相當有成就感。陳其邁今天也和楊惟竹在彩繪作品前留下「網美照」。

陳其邁到衛武迷迷村參訪，受到社區志工熱情迎接，氣氛熱絡，居民也爭相與陳其邁拍照，胡姓婦人拿精品名牌包要陳簽名，陳其邁猶豫了一下「確定嗎？」胡婦說，「這個包會因為你的簽名更有價值」。