政見辯論會 陳其邁：隨時準備並做好準備

高雄市長補選將在8月1日舉行電視政見發表會採辯論方式進行，民進黨市長補選參選人陳其邁今天說「隨時都在準備，也做好準備，我是一個準備好的市長參選人」，允諾未來2年要當4年用。

陳其邁今天由競選總幹事趙天麟及市議員康裕成等人陪同參訪衛武迷迷村彩繪文創藝術，受到社區民眾熱情歡迎，也聽取社區彩繪及形成特色的過程簡報，接受媒體聯訪有關市長補選將在8月1日舉行電視政見發表會採辯論方式進行一事，他做了上述回應。

被問到是否會擔心準備辯論的時間太過倉促？他說「我隨時都在準備，也做好準備，我是一個準備好的市長參選人」，更重要的是未來兩年會當4年用，兩年內要完成4年的施政目標。

陳其邁指出，市長補選參選人不只要有政策論述能力，重要的是要有執政行政經驗；在行政院參與重大經濟政策，包括領航企業深耕計畫及國際大廠來台投資等方案都負責協調規劃，允諾未來會將大的產業帶到高雄，讓高雄產業轉型升級。

他表示，面對政見辯論會，已經做了充分的準備，會在政見會上向市民說明。

對於登記市長補選揭露的財產存款不多卻有千萬餘元貸款，陳其邁指出，長期在公職工作，甚至還有一段時間沒有收入，購買房子有房貸是很正常的事。至於存款較少，他指出「錢夠用就好、生活過得去就好」，市民關切的應是參選人的能力及經驗。

有關衛武營及周邊建設，陳其邁談到鳳山中城計畫，希望結合包括國家設計研究院和文化內容策進會策院來南部設分院，也盼結合建軍站的藝術村、迷迷村彩繪藝術，讓鳳山衛武營周邊成為休閒、文化及觀光藝術的最重要的心臟地帶。