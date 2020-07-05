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高雄藍營風暴擴大 2議員退出黨團運作

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高雄藍營風暴擴大 2議員退出黨團運作

聯合報 / 記者楊濡嘉蔡孟妤徐白櫻王慧瑛／高雄即時報導
吳利成感嘆，國民黨有機會贏還不團結，不喜歡看到黨內紛擾不休，索性暫時退出黨團運作。本報資料照片
吳利成感嘆，國民黨有機會贏還不團結，不喜歡看到黨內紛擾不休，索性暫時退出黨團運作。本報資料照片

高雄市議長補選前夕，國民黨高雄市議員陳麗娜、吳利成遞出退出黨團運作的聲明，讓藍營團結再添變數。國民黨主委莊啟旺喊話，關鍵時刻沒有分裂本錢，會全力溝通。

陳麗娜說，雖然提退出黨團運作，但議長選舉還是會支持國民黨推的議長人選。吳利成感嘆，原本簡單的事變複雜，國民黨有機會贏還不團結，心裡難受，不喜歡看到黨內紛擾不休，一切讓他心煩，索性暫時退出黨團運作。

高雄市議會國民黨團書記長李雅靜說，之前黨團針對議長補選日期，發出甲級動員表決，但有議員認為可以用黨團會議就好，沒必要非要甲動，且發出甲動前未好好說明，可能造成一些誤解。

李雅靜說，陳麗娜、吳利成等人還是國民黨員，會持續勸回，希望大家還是一個大家庭，他們能夠回到黨團運作。

國民黨市議員黃柏霖則說，希望黨內同志冷靜，藍營連失市長、議長，局勢混亂、低迷，大家縱然有委屈也務必冷靜，別造成「親者痛仇者快」後果。

高雄市現有65席議員，國民黨團32席，民進黨團26席，藍比綠多6席，民進黨如能爭取到第三勢力的支持，有機會和國民黨打成平手，甚至可能多一票。

藍營人士認為，民進黨團主張市長補選後再補選議長，將議長選舉與市長補選做通盤考量，可看出民進黨要拿下議長大位企圖心，黨祕書長林錫耀6日將親自到高雄協調，足見民進黨對議長補選這一局的重視。

陳麗娜說，雖然提退出黨團運作，但議長選舉還是會支持國民黨推的議長人選。本報資料照片
陳麗娜說，雖然提退出黨團運作，但議長選舉還是會支持國民黨推的議長人選。本報資料照片
國民黨市議員黃柏霖說，希望黨內同志冷靜，藍營連失市長、議長，局勢混亂、低迷，大家縱然有委屈也務必冷靜，別造成「親者痛仇者快」後果。本報資料照片
國民黨市議員黃柏霖說，希望黨內同志冷靜，藍營連失市長、議長，局勢混亂、低迷，大家縱然有委屈也務必冷靜，別造成「親者痛仇者快」後果。本報資料照片

國民黨 民進黨 高雄市

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