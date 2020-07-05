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高市議長補選傳內鬨 吳益政：藍營高層只想派系利益

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
民眾黨黨主席柯文哲（左二）今天下午陪同高雄市長參選人吳益政（左一）到自由黃昏市場拜票。記者徐白櫻／攝影
民眾黨黨主席柯文哲（左二）今天下午陪同高雄市長參選人吳益政（左一）到自由黃昏市場拜票。記者徐白櫻／攝影

高雄市議會將進行議長補選，國民黨雖提出曾麗燕應戰，但近日也傳出副議長陸淑美陣營反彈，甚至驚動白派掌門人王金平出馬協調。民眾黨高雄市長參選人吳益政直言，國民黨只想自己的派系利益，高層對高雄不了解；現在情勢很亂，他也不知道自己要支持誰，等他們搞定再說。

民眾黨黨主席柯文哲今天下午陪同吳益政到自由黃昏市場拜票。對於國民黨高市議長選情，吳益政說，國民黨最糟糕之處是，不只不清楚高雄市問題，連高市議會的民意也搞不清楚，只想派系利益，高市議會國民黨團無法獨立過半，必須與無黨籍與其他黨結盟，但也沒有來徵詢我們（第三勢力）意見，瞎搞搞到對立。

吳益政說，國民黨黨中央對高雄市不了解，議長人選規畫時內部產生衝突，為安撫衝突又提另一派來參選高雄市長，國民黨在高雄不是沒有人才，而是國民黨一直把人才埋沒，才會造成執政困難，希望市民不要寵壞與寄望國民黨。

吳益政說，議長人選凸顯國民黨高層對高雄的不了解，現在情勢很亂，民進黨也有變化，「自己都搞不定來拜託我有什麼用」，所以不知道要支持誰，等他們搞定再說。

國民黨 吳益政 高雄市

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