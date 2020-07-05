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高雄觀光新亮點 全台首座可旋轉大港橋6日啟用

中央社 / 高雄5日電

斥資新台幣3.2億元興建，串聯蓬萊商港區與駁二特區的大港橋將於明天啟用，這是台灣首座可旋轉的行人跨港大橋，可望成為觀景、觀光休憩及打卡新亮點。

位在高雄港第三船渠的大港橋是由台灣港務公司興建，台灣港務公司董事長李賢義今天指出，這是台灣首座可旋轉的行人跨港大橋，也是亞洲最長跨港旋轉橋；緊臨高雄輕軌駁二大義站，啟用後可以結合高雄水岸輕軌，串連駁二藝術特區、高港棧庫群及亞洲新灣區，形塑高雄港水岸觀光廊道。

大港橋由港務公司獨立設計與建造，橋長110公尺、橋寬5公尺到11公尺不等，可供550人及自行車同時通行。每次開啟及閉合各約5分鐘完成，可提供民眾步行或自行車通行，縮短進出駁二、蓬萊港區原需30分鐘的步行距離。

大港橋不僅造型特殊，亮點還有橋中心設置的觀景台，可讓民眾佇足眺望高雄港市區的建設及城市水岸大樓群，也能眺望大船入港及波瀾壯闊的高雄港區、周邊繁忙的作業景象；特殊的跨港旋轉橋及造型更將成為民眾休憩、約會打卡的新亮點。

「高雄港大港橋啟用典禮」明天下午將由交通部長林佳龍及高市代理市長楊明州共同主持啟用，見證成為高雄港埠觀光發展的重要里程碑。

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