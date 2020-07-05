韓粉點名罷免9高市議員 黃文益：尊重公民權利

前高雄市長韓國瑜被罷免後，網路串聯罷免9名時力及民進黨市議員連署，陸續成立連署站，其中，遭點名的民進黨市議員黃文益今天說，尊重公民罷免權利，相信市民眼睛是雪亮的。

高雄市民成功罷韓之後，支持韓國瑜的民眾加速展開罷免行動，繼頭號被點名罷免的時代力量市議員黃捷和時力議員林于凱，民進黨市議員陳致中、康裕成、鄭孟洳、何權峰，高閔琳、黃文益及林智鴻也都成了被鎖定罷免對象。

一名在網路社群發起罷免的民眾指出，罷免高閔琳行動沒有停過，罷免黃文益的連署站也設立在五福一路，預計7月7日還將開始罷免林智鴻，並會成立一間比林智鴻服務處規模還大的罷免總部。

對此，黃文益向中央社記者表示，對於自己被點名並不意外，因為是報復性的罷免，無法獲得民眾支持。他提到，自己兩次定期大會都是高雄市公民監督公僕聯盟評鑑的十大優質議員，一直以來認真問政，所以可以理解自己成為挺韓對象的出氣筒。也尊重民眾罷免公民權，但提案沒有正當性。

林智鴻則指出，擔任議員始終本於初心，監督市政、為民服務，不曾懈怠，自己無畏無懼，也尊重公民提出罷免的權利，自己不會像韓國瑜打壓公民權，也不會像韓國瑜一樣閃躲、出奧步叫大家不去投票，或利用監票手段製造恐慌，破壞民主價值，願意直球對決。

至於頭號被點名罷免的市議員黃捷，昨天則在直播指出，「一直蠻不擔心的，也沒把這件事放在心上，倒是會注意發起罷免者的文創小物，蠻有創意的。」

罷捷發言人徐尚賢今天指出，目前連署書已逾2萬5000份，預計要累積到4萬份，才要向中選會提案，預估會在這個月向中選會提出。

黃捷是第9選區（鳳山區）選出，依選罷法規定，提議階段要有選區1%以上選民簽署，即第1階段（依選民人數）提出提議書；第2階段要有10%以上選民簽署；第3階段投票，同意罷免票數多於不同意罷免，且超過選區25%同意票數。