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白沙港興建浮動碼頭協調會不歡而散 漁民不排除再抗議

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
琉球鄉漁民對於白沙港區的內交通港興建浮動碼頭一事，始終抱持反對意見。記者陳弘逸／攝影
琉球鄉漁民對於白沙港區的內交通港興建浮動碼頭一事，始終抱持反對意見。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府日前，針對小琉球交通港區興建浮動碼頭一事於琉球遊客中心開第三次協調會。盡管縣府提出多年圖資、歷史照片等資料，以及浮動碼頭興建將不漁船避颱，並逐一回答漁民先前的疑慮，但漁民依舊不買單，協調會也因此不歡而散。對此，漁民只不滿縣府不顧反對執意施工，未來不排除會繼續抗議。

屏東縣政府7月3日下午2時，針對小琉球交通港區興建浮動碼頭一事於琉球遊客中心開第三次協調會。縣府提出多年圖資、歷史照片等資料佐證白沙交通港的發展背景，並針對興建浮動碼頭不影響漁船躲避颱風加以說明。

縣府為避免圍港抗議衝突再起，事先向琉球鄉公所、交通與觀光船舶業者及當地生態、觀光發展協會、交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處等相關單位，尋求共識，同時也針對先前5月21日第二次協調會的意見做出回應。

對於興建浮動碼頭一事，琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，端午連假期間1萬多人登島，民宿客滿，交通船也能載完所有遊客，真的還有必要再增加交通船嗎？另外，去年琉球的觀光人次已達數百萬，島上已經開設近4百間民宿，這樣琉球鄉的環境負荷得了嗎？

蔡寶興還說，漁業是在地的根本，是近幾年才開始發展觀光，因此不能因為觀光發展就忘本，而且始終強調琉球環境永續，才能有利對地方發展。

縣府回應，交通碼頭範圍，已畫設漁筏臨時泊靠區；小琉球觀光船總量管制問題，縣府已函文通知航港局自6月20日起暫停受理申請，至於漁船平時臨泊、迎王期間大量停泊及颱風期間緊急避難等需求，仍會以保障漁民財產安全為考量，開放漁船至交通碼頭避風停泊。

縣府表示，為考量小琉球交通觀光產業長遠發展，會中最後決議，浮動碼頭工程將依期程開工施作。對此，現場漁民感到相當不滿，第三次協調會也因此不歡而散。部分漁民表示，未來不排除會繼續抗議。

觀光業者表示，近20年來琉球鄉漁業與觀光業的發展，此消彼長，且在快速發展觀光的情況下，難免會造成環境破壞，到時候無論觀光或漁業都將難以生存，因此，還是希望雙方都能取得平衡，而非造成產業發展上的對立。

屏東縣政府7月3日下午2時，針對小琉球交通港區興建浮動碼頭一事於琉球遊客中心開第三次協調會。。記者陳弘逸／翻攝
屏東縣政府7月3日下午2時，針對小琉球交通港區興建浮動碼頭一事於琉球遊客中心開第三次協調會。。記者陳弘逸／翻攝
白沙港區內過於狹小，琉球鄉漁民擔憂交通港興建浮動碼頭將會壓縮漁船停泊空間。記者陳弘逸／攝影
白沙港區內過於狹小，琉球鄉漁民擔憂交通港興建浮動碼頭將會壓縮漁船停泊空間。記者陳弘逸／攝影

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