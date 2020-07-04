金門辦一日蚵農親子體驗 民眾搶當「青蚵嫂」

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門辦「來古寧頭當一日蚵農親子體驗活動」吸引120位民眾到場參與，大家頂著烈日當起「青蚵嫂」與「青蚵叔」，體驗蚵民的粒粒皆辛苦。記者蔡家蓁／攝影
金門辦「來古寧頭當一日蚵農親子體驗活動」吸引120位民眾到場參與，大家頂著烈日當起「青蚵嫂」與「青蚵叔」，體驗蚵民的粒粒皆辛苦。記者蔡家蓁／攝影

金門有430多年歷史的石蚵養殖，形成「以海為田」特殊地景，古寧頭一帶蚵林更是遼闊壯觀。 金寧鄉公所今天舉辦「來古寧頭當一日蚵農親子體驗活動」，吸引120位民眾到場參與，大家頂著烈日當起「青蚵嫂」與「青蚵叔」，體驗蚵民的粒粒皆辛苦。

儘管今日下午的氣溫有32度，但仍吸引不少親子到場參與體驗剖蚵活動，參加剝蚵的民眾，有婆婆媽媽也有小朋友，大家坐在蚵桌，專注的剝蚵，老手展露剝蚵的快準功夫，剝蚵刀迅速地刺破堅硬的外殼，挑出「蚵仔」，一粒接一粒，裝入袋中。新手雖然動作慢，但也歡喜體驗到剝石頭蚵的辛苦。還有很多家長直接「手把手」的教導孩子剖蚵，現場氣氛相當溫馨。

金寧鄉長楊忠俊表示，古寧頭的石蚵是金門最有名的，古寧頭蚵田約有43公頃，蚵民以花崗石條板豎立於潮間帶，形成一畝畝壯觀石蚵林，且都是石條式養蚵，村民以海為田，所產出的海蚵肉直鮮美柔嫩，Q度佳，但是從灘地豎石附苗、擎蚵、挑蚵到剖蚵的過程，粒粒皆辛苦，透過體驗活動希望能讓民眾了解蚵民辛苦的擎蚵生活經驗。

金寧鄉公所規劃將石蚵文化、產業和觀光結合，持續強化地方產業活力，達到永續經營的目的，以引導在地蚵民業者更具專業創造之前瞻思維，透過專業引導探入石蚵文化專業領域，提倡在地正視在地文化；透過教育訓練，推動在地居民推廣石蚵文化新策略之持續萌發。

這項「一日蚵農親子體驗活動」，有蚵田採蚵、剖蚵體驗、美食DIY和蚵文化教育訓練等系列活動，有效活絡古寧頭「石蚵」鄉土經濟發展，推銷在地世襲的石蚵文化。

金門辦「來古寧頭當一日蚵農親子體驗活動」親子頂著烈日，到古寧頭蚵田體驗擎蚵。記者蔡家蓁／攝影
金門辦「來古寧頭當一日蚵農親子體驗活動」親子頂著烈日，到古寧頭蚵田體驗擎蚵。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（中）、金寧鄉長楊忠俊（右）與金寧鄉代表會主席莊振源（左）一起帶頭體驗剖蚵，直說真辛苦。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（中）、金寧鄉長楊忠俊（右）與金寧鄉代表會主席莊振源（左）一起帶頭體驗剖蚵，直說真辛苦。記者蔡家蓁／攝影

親子 金門 婆婆

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