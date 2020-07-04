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屏東崁頂鄉長補選 柯文哲：給年輕人機會試試看

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣崁頂鄉長補選，民眾黨推出候選人廖國富（左四），台北市長、民眾黨主席柯文哲（右三）連兩周假日南下輔選，柯文哲今站台喊話，「希望大家給返鄉年輕人一個機會試試看」。記者劉星君／攝影
屏東縣崁頂鄉長補選，民眾黨推出候選人廖國富（左四），台北市長、民眾黨主席柯文哲（右三）連兩周假日南下輔選，柯文哲今站台喊話，「希望大家給返鄉年輕人一個機會試試看」。記者劉星君／攝影

屏東縣崁頂鄉前鄉長林光華因涉賄選案遭判當選無效定讞，縣選委會定7月11日舉行補選投票，民眾黨推出高學歷年輕政治素人廖國富參選，台北市長、民眾黨主席柯文哲連兩周假日南下輔選，柯文哲今站台喊話，「希望大家給返鄉年輕人一個機會試試看」。

屏東縣崁頂鄉長補選，3名候選人以無黨籍參選，候選人有，鄉代會前主席曾輝地、民進黨籍縣議員周碧雲的丈夫郭振堂，與民眾黨推出的廖國富。

廖國富4日舉辦「團結之夜」，包括柯文哲，民眾黨立委蔡壁如、張其祿，學姐黃瀞瑩都到場站台。柯文哲說，現在3個候選人，對於枋寮樂樂養雞場事情，時代力量批評相當多，柯認為「有錯改掉就是，不應當仗著縣議員太太勢力，對公務員大小聲」。

柯文哲分析崁頂鄉過去10年，人口從1萬7千人降到1萬5千人，年輕人在這裡慢慢沒有好的工作機會，都離開這裡。柯文哲說，廖國富提出4個政見，「農業發展、生活便利，小孩開心與長輩照顧」，崁頂鄉有40％從事農業，廖是台大農業環境系畢業，廖若做鄉長，對崁頂農業有幫助，也是廖的專長。

柯文哲說，廖國富若當選，他協助讓崁頂農產品賣到台北上市，避免剝削。台北市是台灣最重要的農業消費地，崁頂又是重要農業生產地，對日後產業有幫助，柯也會將台北市長的治理經驗複製到崁頂，最短的時間縮短崁頂城鄉差距。

柯文哲說，台北這幾年進步很多，但只有台北進步沒有用，必須讓整個台灣都進步，鼓勵年輕人返鄉從政，請各位長輩給年輕人機會，「與其說給年輕人機會，到不如給自己一個機會」。柯文哲說，「政治沒有困難，找正常的就對了」，請給陽光少年試試看。

柯文哲今現身幫民眾黨支持的崁頂鄉長補選廖國富站台，柯文哲跟民眾互動。記者劉星君／攝影
柯文哲今現身幫民眾黨支持的崁頂鄉長補選廖國富站台，柯文哲跟民眾互動。記者劉星君／攝影
柯文哲站台後離開，仍有不少民眾要跟他合影。記者劉星君／攝影
柯文哲站台後離開，仍有不少民眾要跟他合影。記者劉星君／攝影

柯文哲 民眾黨 屏東縣

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