澎湖美麗花火 無人機燈光秀結合漫威主題

澎湖國際海上花火節今年與知名品牌「漫威」合作，首度在無人機科技燈光秀加入漫威元素，露天電影院也同步放映「漫威」賣座強片，讓民眾一次看得過癮。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖國際海上花火節今年共施放21場次，其中與迪土尼旗下的漫威合作無人機漫威秀，共計有8場次，除了開幕和閉幕式外，還安排有7月13、20、27日和8 月3、10、27日等6場次，露天電影院也安排了「復仇者聯盟」、「美國隊長3」、「星際異攻隊2」等系列強片，讓民眾除觀賞絢麗花火無人機外，還有免費精彩的電影可看。

2020澎湖國際海上花火節將在6日晚間盛大開幕，未來每週一、四晚上，在馬公市觀音亭園區施放至9月3日為止。開、閉幕式都是漫威主題專場和300架無人機表演，並有金曲歌后等人獻唱。此外，花火將在7月18日、8月1日和15日分別移往吉貝、七美和望安等三離島。

由於預期將有2萬名旅客同時湧入，澎湖縣政府也特別提醒民眾於觀賞花火期間，希望能全程配戴口罩，並保持室外社交安全距離。