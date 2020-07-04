大武壠文化節今年6歲了 結合輕旅行重返甲仙小林
第六屆大武壠歌舞文化節今天在高雄日光小林登場，今年邀請花蓮太魯閣族族人，以及高雄在地的祖韻文化樂舞團等團體共襄盛舉，另重現消失一甲子歲月之久的「乞雨儀式」，將古老儀式與精神傳承給下一代。
八八風災後，甲仙小林的大武壠族人移居杉林區日光小林社區，居民連續多年舉辦大武壠歌舞文化節，今年因疫情關係延至今天舉辦。小林國小及日光小林大鼓陣帶來精采展演，另安排聯合國辣媽舞團與大滿舞團上台演出，
文化節邁入第六年，今年族人重新呈現大武壠族消失60年的「乞雨儀式」。族人說，根據耆老回憶，以前農作物播種後若不下雨，族人會透過儀式乞求祖靈下雨，希望今年不要有飢荒發生。
今年文化節系列活動也結合文化輕旅行，旅行路線拉至小林五里埔社區，居民引領遊客參觀小林紀念公園，另下田體驗採龍鬚菜與竹筍等農事活動。
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