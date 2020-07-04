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金東電影院重新啟用 藝文初登場人潮回來了

中央社 / 金門縣4日電

荒癈多年的金門縣金東電影院今天回來了，戲院內外出現睽違多年的人潮。首場藝文演出相聲「笑林豪傑」，台上台下互動熱絡，縣長楊鎮浯盼把舊回憶帶回來，並產生新火花。

位於金沙鎮陽翟的金東電影院，建於1960年，當時戲院外是熱鬧街市，有理髮廳、冰果室、撞球室、澡堂及照相館；在早年金門駐有十萬大軍的年代，老街上每天阿兵哥摩肩擦踵，電影院高朋滿座。

隨國軍推動精實案，金東電影院日沒落，但因建築物具文史價值，金門縣文化局在2003年公告為歷史建築。金沙鎮公所今年5月整修完工後，曾在這裡舉辦母親節表揚大會。今天的相聲演出則是金東電影院首場藝文表演。

高齡79歲、從官澳嫁到沙美的張媽媽回憶年輕時電影院一票難求，曾在這裡看過「梁山伯與祝英台」、「江山美人」等多部老電影，留下美好回憶。當地光前里里長黃文成說，以前這裡人山人海，電影院又在住家隔壁「等於是我家的電影院」，小時候經常爬牆進來看電影，大人對他是睜一隻眼閉一隻眼。

文化局長許正芳表示，金東電影院完成修復後，東半島多了一處藝文表演場，可以達到東西半島的平衡，東半島民眾不必奔波到西半島的觀看展演。金沙鎮長吳有家說，鎮公所後續會規劃更多活動，活化電影院，一定不會讓它成為蚊子館。

楊鎮浯在演出中途趕到電影院，和演員與觀眾合影，紀念這歷史時刻。他希望民眾來到這裡時把舊回憶帶回來，同時產生新的火花。

今天演出台上台下互動熱絡，全場笑聲不斷，有民眾說，好像回到軍管時期的康樂活動感覺。「笑林豪傑」是由充滿熱情的年輕演員組成的表演團體，以相聲作為主力，輔以快板、漫才、站立式喜劇，今天帶來「眷村high相聲」，希望能喚起觀眾回味眷村歲月。

電影 金門 歷史建築

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