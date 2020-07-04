高市長補選辯論會可能8月1日或8日 3參選人明再協商

高雄市長補選要不要舉辦參選人政見辯論會，民進黨參選人陳其邁、民眾黨參選人吳益政和國民黨參選人明（5）日下午4時將再次協調，陳、吳已表明參加，第一次協調時未派人參加的李則表明自己沒有說過不參加，明天會派人參與協調。

高雄選委會表示，如3位參選人都同意舉辦，會由3人協調7月31日到8月14日之間擇一天舉辦，目前有人建議8月1日或8月8日舉辦。

高雄市選委會總幹事駱邦吉說，選委會舉辦的辯論會，是政見辯論，沒有參選人交叉詰問，參選人可以闡述自己的政見，選委會將邀請提問人提問，如果3位參選人都同意參加，屆時可能邀請3位提問人提問。

對於辯論，吳益政單挑陳其邁，並拋出辯論主題包括財政議題。他表示，高雄氣爆發生後，石化業的營業總部遷回高雄，增加一兆營業額，但營業稅只增加20億，絕大多數都上繳國庫，財政收支劃分法不改，高雄的財務結構很難改善；陳過去曾說「中央爽稅收、高雄活受罪」，但陳到了中央，高雄的問題還是沒有解決。

陳其邁把重點放在選委會主辦的政見辯論會，昨天被問到對辯論的準備時說，他對故鄉高雄有非常深刻的了解，對市政、國政、國際事務和兩岸，不僅非常清楚，實際上也有很多工作的經驗，例如在行政院推動5加2產業、國際大廠到台灣投資、傳統產業轉型，用大數據協助國家做好防疫工作，他希望在整個辯論會能夠向選民清楚說明對家鄉發展的想像。

選委會3日第一次邀請3位市長補選參選人團隊派員參加有關辯論會的協調，因李眉蓁團隊未派員，當時決定明天下午再協調一次，如果李眉蓁不參加辯論，就由陳其邁和吳益政辯論。

李眉蓁今天受訪時表示，她從來沒有說過不參加政見辯論會，所以明天會派員協商，看用怎樣的方式在短期內「讓高雄市民能了解我們」。