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高市長補選辯論會可能8月1日或8日 3參選人明再協商

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁要參加選委會主辦的政見辯論會。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁要參加選委會主辦的政見辯論會。記者劉學聖／攝影

高雄市長補選要不要舉辦參選人政見辯論會，民進黨參選人陳其邁、民眾黨參選人吳益政和國民黨參選人明（5）日下午4時將再次協調，陳、吳已表明參加，第一次協調時未派人參加的李則表明自己沒有說過不參加，明天會派人參與協調。

高雄選委會表示，如3位參選人都同意舉辦，會由3人協調7月31日到8月14日之間擇一天舉辦，目前有人建議8月1日或8月8日舉辦。

高雄市選委會總幹事駱邦吉說，選委會舉辦的辯論會，是政見辯論，沒有參選人交叉詰問，參選人可以闡述自己的政見，選委會將邀請提問人提問，如果3位參選人都同意參加，屆時可能邀請3位提問人提問。

對於辯論，吳益政單挑陳其邁，並拋出辯論主題包括財政議題。他表示，高雄氣爆發生後，石化業的營業總部遷回高雄，增加一兆營業額，但營業稅只增加20億，絕大多數都上繳國庫，財政收支劃分法不改，高雄的財務結構很難改善；陳過去曾說「中央爽稅收、高雄活受罪」，但陳到了中央，高雄的問題還是沒有解決。

陳其邁把重點放在選委會主辦的政見辯論會，昨天被問到對辯論的準備時說，他對故鄉高雄有非常深刻的了解，對市政、國政、國際事務和兩岸，不僅非常清楚，實際上也有很多工作的經驗，例如在行政院推動5加2產業、國際大廠到台灣投資、傳統產業轉型，用大數據協助國家做好防疫工作，他希望在整個辯論會能夠向選民清楚說明對家鄉發展的想像。

選委會3日第一次邀請3位市長補選參選人團隊派員參加有關辯論會的協調，因李眉蓁團隊未派員，當時決定明天下午再協調一次，如果李眉蓁不參加辯論，就由陳其邁和吳益政辯論。

李眉蓁今天受訪時表示，她從來沒有說過不參加政見辯論會，所以明天會派員協商，看用怎樣的方式在短期內「讓高雄市民能了解我們」。

高雄市選委會表示，根據選罷法，直轄市長選舉正式活動期是選舉投票日前15天，所以參選人政見辯論會也是在這15天內舉辦；市長補選投票日8月15日，選舉活動期即7月31日到8月14日。

民眾黨高雄市長補選參選人吳益政要參加選委會主辦的政見辯論會。圖／吳益政競選團隊提供
民眾黨高雄市長補選參選人吳益政要參加選委會主辦的政見辯論會。圖／吳益政競選團隊提供
國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁強調沒有說過不參加選委會主辦的政見辯論會。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁強調沒有說過不參加選委會主辦的政見辯論會。記者劉學聖／攝影

選委會 陳其邁 高雄市

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