互尬左營政見 李眉蓁：蓮池潭30年不變很可惜
今早民進黨高雄市長參選人陳其邁到蓮池潭拜票，暢談對於左營區的治理政見，今天下午國民黨參選人李眉蓁也由國民黨主席江啟臣陪同參訪高雄物產館與遊覽蓮池潭風光。李眉蓁說，蓮池潭30年前不變，多數遊客都是到此一遊，真的太可惜，未來要整頓哈囉市場，結合廟宇觀光推動深度旅遊。
今早陳其邁團隊在蓮池潭談左營大車站與見城計畫。有關左營見社政見，李眉蓁說，小時候來這邊玩，跟現在沒什麼改變，這麼好的城市有好的交通與觀光景點，是很難得的一件事；蓮池潭很漂亮，疫情前觀光客很多，但很多人都是到此一遊就走，沒有帶動周遭商機。
李眉蓁說，高鐵站一下來就是蓮池潭，附近有哈囉市場、餛飩、燒餅等眷村小吃，哈囉市場東西以便宜、新鮮知名，未來要整頓髒亂，發展成買東西與代客烹飪之類的觀光市場，從蓮池潭到巨蛋，串聯其他打卡景點，一整天都很好玩。此外，左營是高雄廟宇密度最高之處，每間廟宇都有文化，未來適合發展深度旅遊，蓮池潭30年前是這樣，30年後還是這樣，真的太可惜。
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