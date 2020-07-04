互尬左營政見 李眉蓁：蓮池潭30年不變很可惜

今早民進黨高雄市長參選人陳其邁到蓮池潭拜票，暢談對於左營區的治理政見，今天下午國民黨參選人李眉蓁也由國民黨主席江啟臣陪同參訪高雄物產館與遊覽蓮池潭風光。李眉蓁說，蓮池潭30年前不變，多數遊客都是到此一遊，真的太可惜，未來要整頓哈囉市場，結合廟宇觀光推動深度旅遊。

今早陳其邁團隊在蓮池潭談左營大車站與見城計畫。有關左營見社政見，李眉蓁說，小時候來這邊玩，跟現在沒什麼改變，這麼好的城市有好的交通與觀光景點，是很難得的一件事；蓮池潭很漂亮，疫情前觀光客很多，但很多人都是到此一遊就走，沒有帶動周遭商機。