柯文哲批高雄負債不正常 楊明州：有失厚道

台灣民眾黨主席柯文哲今天南下高雄輔選指出，高雄經國、民兩黨長期執政卻負債累累，很不正常。高市代理市長楊明州回應，北高兩市條件不同，如此批評有失厚道。

楊明州接受中央社記者電話採訪表示，從台北的立場看高雄的問題是不公平的。台北是首善之區「集三千寵愛於一身」，高雄重工業林立，很多業者工廠設在高雄、總公司設在台北，造成台北繳稅、高雄「拉屎」（意製造污染）。

楊明州指出，台北基礎建設完備，高雄公共建設仍需要投入大筆經費，凡此林林總總，北高兩市條件實在有太多不同，柯文哲卻將之相提並論批評高雄負債問題，實在有失厚道。

民眾黨鳳山服務處下午成立，台北市長柯文哲與民眾黨高雄市長補選參選人吳益政前往揭牌，並與黨籍立委蔡壁如、張其祿等人同台為吳益政拉抬聲勢，台下加油、「凍蒜」聲不斷，場面熱烈。

柯文哲說，國民黨、民進黨都在高雄長期執政過，高雄卻負債連連很不正常，這次市長補選可說是場「阿舅回來了，還是阿伯回來了」的選擇，他推薦吳益政是3個市長補選參選人中最好、最適合當市長的人。

柯文哲表示，自己台北市長任內不分黨派、不分藍綠，秉持「共榮社會」治理北市，任內5年還債新台幣570億元，過去「藍綠市長」做不到的，他卻做到了；「藍綠兩黨講一大堆，若不服氣，就自己還還看」。這其實不難，只要市長換個「正常的人」來做，讓市府正常化，高雄很多問題就可解決。

會後面對記者詢問「兩年時間可以解決高雄什麼問題」，柯文哲認為，兩年時間很足夠，他2014年參選台北市長時曾說「改變台北從文化開始」，這個文化指的是政治文化，只要堅持，兩年馬上可以看出效果。

柯文哲批評，高雄文官制度「被破壞」，他要高雄市民問問自己，過去兩年半高雄區長總共換過幾輪，單這點就很糟糕，應要建立一個尊重專業、尊重文官的制度，升遷按照制度來。