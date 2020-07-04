影／1家8口棲身15坪滲水鐵皮屋 衡山行善團修屋

屏東縣三地門鄉賽嘉村鍾姓鄉民，四年多前罹患口腔癌，罹癌前原本是大貨車司機，罹癌後靠打零工維生養80多歲媽媽、妻子與5個孩子，一家8口棲身15坪鐵皮屋內，屋內僅一張單人床，他與孩子們打地鋪，小朋友寫功課趴在地上，屋內到處滲水；衡山行善團南二團攜手銓興營造募集物資和建材，今動員70多名志工，展開修繕，也改變格局，設置上下舖，讓每個孩子都能有自己的床，也募集書桌，讓孩子在書桌上寫字。

衡山行善團南二團團長吳沛聰說，行善團接獲三地門鄉公所社會課轉介個案，訪視後了解需求，今天動員72多志工們來幫忙，有人捐獻上下舖，讓孩子們都有安心的床，也會注意屋內的隔熱、通風等。

三地門鄉長車牧勒薩以・拉勒格安說，46歲鍾先生，原來是大貨車司機，4、5年前罹癌後，打零工維生，也持續在治療，鍾的老母親87歲，每周3天要到屏東市洗腎，照顧5個小孩（4女1男），小孩中年紀最長今年高中畢業升大學，最小才3歲，都是在求學階段，家中連書桌都沒有，小朋友趴在門口水泥地功課，感謝行善團的協助。

衡山行善團南區主任陳香靜說，修繕計畫要讓房子更堅固，屋內隔出1個房間，讓女性家庭成員有獨立空間，此外還有上下舖、書桌，讓全家都有床睡，孩子們可以在書桌上寫作業。