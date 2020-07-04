七七事變前夕 金門榮服處慰問當年參戰老兵彭伯良

再過兩天就是7月7日，77事變，又稱盧溝橋抗戰的83周年，目前金門還有一位當年參加抗日戰爭的老兵彭伯良，國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬非常關心當年參加抗日戰爭尚在社會各角落的老兵，特別請金門縣榮服處長呂媽定前往慰問居住在金門的參戰老兵彭伯良，慰問關懷，並致上崇高敬意。

1937年7月7日日軍藉口一名士兵「失蹤」，要求進宛平城搜查，遭拒絕後，即攻擊城西盧溝橋，為第二次中日戰爭（八年抗戰）全面爆發的起點，這場因局部的衝突，演變成中國軍民全面對日抗戰的開端，絕對是個值得紀念的日子。

選在七七事變抗日戰爭紀念日前夕，呂媽定率總幹事賈鴻來等人前往當年曾參加過八年抗戰官兵彭伯良家中探視慰問，金門榮服處口中的彭老爺子~彭伯良為金門地區參戰官兵之一，看見處長來訪，夫妻倆人都非常開心，他也講述當年抗戰情況及自己年幼從軍的心路歷程。

彭伯良說，他是湖南湘陰人，15歲遇日寇犯湘，19歲也因日襲湘江而停學加入國軍，參與衡陽游擊，抗戰勝利後，民國35年隨軍轉進來臺，服役於嘉義陸軍95師無線排，並拿出當年與同僚合影照片一一介紹，彭伯良感慨的說照片中除自己外都已成佛了。