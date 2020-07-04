快訊

A330落地驚魂 4分38秒「華航駕駛與塔台對話」全曝光

日本九州豪雨釀災 安倍急派萬人規模自衛隊救災

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門畜試所走過一甲子 力推轉型加工新生活

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
地區小農自行開發的蜂蜜也大受小朋友的歡迎。記者蔡家蓁／攝影
地區小農自行開發的蜂蜜也大受小朋友的歡迎。記者蔡家蓁／攝影

成立超過一甲子的金門縣畜試所，今天舉辦所慶，並結合所內推廣的「金門酒糟牛肉」，舉行「加工新生活，畜產新亮點」創意畜產品發表會，包括有酒糟牛肉捲餅、莫拉瑞起司及蜂蜜冰淇淋，盼以美食帶動金門的在地酒糟牛肉魅力，吸引不少民眾到場嚐鮮試吃。

包括金門縣長楊鎮浯、金門縣議會副議長周子傑、議員蔡水游、董森堡、李應文與畜試所長許一傑今天都盛裝打扮，有的打扮成西部牛仔，也有墨西哥人、韓國人與阿拉伯人，出席這場創意畜產品發表會，現場大家賣力試吃，向外界強力來推薦。

畜試所表示，此次發表會主要是依「金門縣畜產試驗所短中期發展規劃」案，辦理「金門酒糟牛肉推廣」，總共研發三項創意畜產品，「酒糟牛肉捲餅」、「莫拉瑞起司」及「蜂蜜冰淇淋」；其中，「酒糟牛肉捲餅」邀請萬豪集團，台中五星級飯店-萬楓的阿川師現場為嘉賓製作美食，提供200份捲餅嘗鮮，有韓式醬料醃牛肉片的韓式燒肉捲餅、美式BBQ醬醃牛肉片的BBQ牛肉捲餅、牛肉片醃咖哩粉的印度咖哩捲餅，吸引不少民眾排隊嚐鮮。

畜試所也說，以金門特有金門酒糟牛肉為食材，加上名廚好手藝，烹調出令人垂涎三尺的美食，於發表會後將食譜公布，供地區有興趣的商家參考使用。

至於「莫扎瑞拉起司」，則是委由國立金門大學食品科學系，利用畜試所現有的鮮乳，研發加工製作，現已經完成莫扎瑞拉起司製程，待商品化包裝後，並同製程配方授權或技轉使用，以創造地區農戶在地生產銷售優勢及利潤。

畜試所自108年起，陸續與地區優良小農配合，以當地生產的食材加入冰淇淋中，去年的火龍果冰淇淋與冰棒大受好評，今年則是結合地區小農自產蜂蜜， 研發「蜂蜜冰淇淋」。

許一傑表示，這3項新產品發表後，盼將技術轉移給民間業者，有興趣的業者可以洽詢畜試所後續使用，同時畜試所也會秉持輔導產業發展，協助民間建構屬於地區產業的獨特性與前瞻性，進而帶動金門的畜牧發展、成就金門美食旅遊商機。

金門大學食品科學系主任李欣玫也指導學生製作 「莫扎瑞拉起司」，利用畜試所現有的鮮乳，研發加工製作，現已經完成莫扎瑞拉起司製程。記者蔡家蓁／攝影
金門大學食品科學系主任李欣玫也指導學生製作 「莫扎瑞拉起司」，利用畜試所現有的鮮乳，研發加工製作，現已經完成莫扎瑞拉起司製程。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會副議長周子傑（右）、議員董森堡（左）、兩人出席這場創意畜產品發表會，並賣力試吃，向外界來推薦。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會副議長周子傑（右）、議員董森堡（左）、兩人出席這場創意畜產品發表會，並賣力試吃，向外界來推薦。記者蔡家蓁／攝影
台中五星級飯店-萬楓的阿川師（右一）現場為嘉賓製作美食，並送上熱騰騰的「酒糟牛肉捲餅」，連縣長楊鎮浯、畜試所長許一傑、金門縣議會副議長周子傑、議員蔡水游（由左至右）等人，都排隊嚐鮮。記者蔡家蓁／攝影
台中五星級飯店-萬楓的阿川師（右一）現場為嘉賓製作美食，並送上熱騰騰的「酒糟牛肉捲餅」，連縣長楊鎮浯、畜試所長許一傑、金門縣議會副議長周子傑、議員蔡水游（由左至右）等人，都排隊嚐鮮。記者蔡家蓁／攝影

金門 冰淇淋 蜂蜜

延伸閱讀

安心旅遊上路離島澎湖金門夯！嘉金航線恢復天天有航班

她怒好市多起司是「地雷」 意外釣出眾擁護者：超好吃

金門廚餘系統啟用 每日可處理10噸

金門設廚餘高速處理設備 每日可處理10公噸

相關新聞

影／1家8口棲身15坪滲水鐵皮屋 衡山行善團修屋

屏東縣三地門鄉賽嘉村鍾姓鄉民，四年多前罹患口腔癌，罹癌前原本是大貨車司機，罹癌後靠打零工維生養80多歲媽媽、妻子與5個孩...

「高屏大湖」回來了？水利署有意規畫高美補注區引反彈

高雄美濃平原地下水位逐年下降，經濟部水利署規畫「高美補注區」，有意收回86公頃國有農地補注地下水。數十名農民不滿耕地可能...

七七事變前夕 金門榮服處慰問當年參戰老兵彭伯良

再過兩天就是7月7日，77事變，又稱盧溝橋抗戰的83周年，目前金門還有一位當年參加抗日戰爭的老兵彭伯良，國軍退除役官兵輔...

金門畜試所走過一甲子 力推轉型加工新生活

成立超過一甲子的金門縣畜試所，今天舉辦所慶，並結合所內推廣的「金門酒糟牛肉」，舉行「加工新生活，畜產新亮點」創意畜產品發...

高市「吹狗螺之都市傳說」復古趴 促成4對人狗奇緣

90年代電視聯誼節目「來電50」，促成不少良緣，家喻戶曉，高雄市昨晚則有一場復刻節目場景的「毛孩奇緣」復古趴，最終促成4...

安心旅遊上路離島澎湖金門夯！嘉金航線恢復天天有航班

疫情解封，安心旅遊啟動，暑假旺季，受疫情衝擊的嘉義機場立榮航空，飛航離島澎湖、金門，載客率回升到6、7成，7月起飛金門航...

注意！恙蟲活動頻繁 台東縣已有30案全國第一高

夏季恙蟲活動頻繁，台東縣今年已有30案，全國第一高，縣衛生局疾病管制科提醒民眾戶外活動一定要特別小心，如發現疑似症狀，應...

守護老樹…屏東勝利星村縣府定期健檢養護 綠美化迎新貌

屏東勝利星村保有全台面積最大、最完整的的日式眷舍，園區內多樣化且繁密的老樹，也是全台各城市中少見的綠景觀。讓眷村活化與樹...

一胖一瘦是招牌！兄弟廚師齊心開快炒店 百樣拿手菜

在星級飯店工作經驗豐富的兄弟檔邱建銘和邱建誠，不畏新冠肺炎疫情，攜手在台南市安南區經營開宏中式料理創意快炒，兩人在全台各...

大林蒲遷村 高市府8月底提草案

高雄大林蒲2萬居民數十年來生活在重工業汙染環境中，遷村案預計明年啟動。高市議員陳麗娜不滿至今尚未看見具體計畫，質疑市府未...

前議長程清水 2度代理屏東市長

屏檢偵辦屏東市代會採購禮品弊案，國民黨籍屏東市長林恊松、市代會主席蕭國亮因涉貪汙等罪嫌遭法院裁定羈押禁見。屏東縣政府火速...

南方好食尚／高雄德州小騎士 老味道新時尚

80年代從高雄起家的德州小騎士炸雞，是很多高雄人的回憶，全盛時期幾乎全台有分店，後來規模縮小，現在的老闆Ken約10年前...

熱門新聞

彰化最高檔豪宅長這樣！裕毛屋舊址計畫建14層住商大樓

鄭文燦母親今告別式 八德會場周邊交通管制

雲林今晚啟動牙科夜間急診 不必再擔心半夜牙痛無處醫

超美！故宮南院水舞、無人機群燈光秀晚間登場搶先看

一胖一瘦是招牌！兄弟廚師齊心開快炒店 百樣拿手菜

注意！恙蟲活動頻繁 台東縣已有30案全國第一高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。