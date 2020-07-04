金門畜試所走過一甲子 力推轉型加工新生活

成立超過一甲子的金門縣畜試所，今天舉辦所慶，並結合所內推廣的「金門酒糟牛肉」，舉行「加工新生活，畜產新亮點」創意畜產品發表會，包括有酒糟牛肉捲餅、莫拉瑞起司及蜂蜜冰淇淋，盼以美食帶動金門的在地酒糟牛肉魅力，吸引不少民眾到場嚐鮮試吃。

包括金門縣長楊鎮浯、金門縣議會副議長周子傑、議員蔡水游、董森堡、李應文與畜試所長許一傑今天都盛裝打扮，有的打扮成西部牛仔，也有墨西哥人、韓國人與阿拉伯人，出席這場創意畜產品發表會，現場大家賣力試吃，向外界強力來推薦。

畜試所表示，此次發表會主要是依「金門縣畜產試驗所短中期發展規劃」案，辦理「金門酒糟牛肉推廣」，總共研發三項創意畜產品，「酒糟牛肉捲餅」、「莫拉瑞起司」及「蜂蜜冰淇淋」；其中，「酒糟牛肉捲餅」邀請萬豪集團，台中五星級飯店-萬楓的阿川師現場為嘉賓製作美食，提供200份捲餅嘗鮮，有韓式醬料醃牛肉片的韓式燒肉捲餅、美式BBQ醬醃牛肉片的BBQ牛肉捲餅、牛肉片醃咖哩粉的印度咖哩捲餅，吸引不少民眾排隊嚐鮮。

畜試所也說，以金門特有金門酒糟牛肉為食材，加上名廚好手藝，烹調出令人垂涎三尺的美食，於發表會後將食譜公布，供地區有興趣的商家參考使用。

至於「莫扎瑞拉起司」，則是委由國立金門大學食品科學系，利用畜試所現有的鮮乳，研發加工製作，現已經完成莫扎瑞拉起司製程，待商品化包裝後，並同製程配方授權或技轉使用，以創造地區農戶在地生產銷售優勢及利潤。

畜試所自108年起，陸續與地區優良小農配合，以當地生產的食材加入冰淇淋中，去年的火龍果冰淇淋與冰棒大受好評，今年則是結合地區小農自產蜂蜜， 研發「蜂蜜冰淇淋」。