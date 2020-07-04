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「高屏大湖」回來了？水利署有意規畫高美補注區引反彈
高雄美濃平原地下水位逐年下降，經濟部水利署規畫「高美補注區」，有意收回86公頃國有農地補注地下水。數十名農民不滿耕地可能被收回，今天要求水利署「高抬貴手，不要犧牲良田與農民權益」。水利署人員表示，此尚未進入規畫設計階段，會把農民意見納入規畫報告，持續溝通整合意見。
水利署水利規劃試驗所計畫在美濃高美大橋附近、龜山與土庫堤坊之間，收回86公頃國有財產署與河川地，以撲滿儲概念營造水域補注地下水層。中興工程顧問公司人員指出，近20年來，美濃平原地下水位下降嚴重，大約減少40公分左右，去除私有農地與土地液化區域，龜山地區的國有農地最適合用來補注地下水，每年可挹注395萬噸地下水、最大抬升50公分地下水位。
「高美補注區」涉及數十位承租農民耕作權益，今早水利署在獅山社區活動中心召開座談會，農民製作抗議布條與標語，呼喊「救農田、顧飯碗」等口號。70歲農民劉良逢說，荖濃溪畔原為布滿礫石的荒地，小時候用畚箕清運石塊，歷經一甲子歲月才開墾成良田，拜託政府不要動這塊土地腦筋。
高市議員朱信強說，自來水公司設置14口深水井之前不缺水，地下水位下降時間與深水井啟用時間吻合，誰敢保證十幾年來每天抽取10萬噸民生用水與水位下降無關，為何責任都是農民承擔？另名南水區高層退休的鍾姓居民也表達反對立場，他說，當年曾參與高屏人工湖規畫案，此案僅能補注50公分地下水，效益太低。
規劃試驗所副主任李榮富指出，「高美補注區」與高屏大湖不同，它不是水資源開發案，出發點是希望解決美濃平原地下水層下降問題，大約會有3千公頃耕地因此供水穩定，受惠者是農民本身，並非大高雄居民，會持續與農民溝通凝聚共識，沒有非做不可。
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