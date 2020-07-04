高市「吹狗螺之都市傳說」復古趴 促成4對人狗奇緣

90年代電視聯誼節目「來電50」，促成不少良緣，家喻戶曉，高雄市昨晚則有一場復刻節目場景的「毛孩奇緣」復古趴，最終促成4隻公立動物收容所的狗狗配對成功，找到新主人，展開下一站的幸福。

高雄市「2020吹狗螺之都市傳說」系列活動3日晚間首登場，動物保護處3日晚間在高雄人聯誼聖地「彩色巴黎」開party，為18名愛狗人與4隻動物收容所的毛小孩搭起友誼之橋，現場透過遊戲、闖關活動進行配對，讓愛狗人憑著第六感尋覓「毛孩奇緣」。

動保處表示，這場活動完整復刻90年代老牌電視聯誼節目「來電50」場景，參加者先經由「認養狗貓性向測驗」配對，再透過毛孩森友會、毛孩大主廚及毛孩小學堂等趣味闖關活動互動。

壓軸時刻，更請出寵物溝通師與狗狗溝通，看看哪位參加者是牠們心中屬意的好主人。經過一晚的相處，有四人配對成功，沒能被毛小 孩選上的參加者，也表示會再接再厲。

動保處長葉坤松說，這場為毛小孩尋覓新主人的復古趴，讓參加者和毛孩們共度一個愉快的夜晚，也縮短了認養距離，更讓高雄市創造多元「動物友善空間」的理念，又邁出一大步。