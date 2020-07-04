安心旅遊上路離島澎湖金門夯！嘉金航線恢復天天有航班

疫情解封，安心旅遊啟動，暑假旺季，受疫情衝擊的嘉義機場立榮航空，飛航離島澎湖、金門，載客率回升到6、7成，7月起飛金門航班，從每周2班次，恢復到天天有航班，目前自由行旅客多，航班採用ATR72-600型螺旋漿客機飛航。

立榮航空嘉義辦事處說，7月開始嘉義金門改成每天飛行，7月時刻表如下：嘉義飛金門中午12點05分。回程金門飛嘉義上午10點20分，嘉金航線目前還有空位。

嘉義飛澎湖下午4點50分，回程澎湖飛嘉義下午3點40分，嘉義飛澎湖目前有10天訂位客滿，其餘還有空位。歡迎旅客上立榮官網，查詢公司推出的推薦行程，包含往金門、澎湖離島自由行。

金門美食小吃道地、美味、超值，伴手禮是團購網人氣商品，立榮假期特別以美食小吃為主題，結合在地飯店民宿、行程交通與美食小吃、特產等，繪製精選金門美食地圖，吃喝玩樂一次搞定，活動期間加贈每人200元美食抵用券。另，澎湖國際海上花火節，6日至9月3日在馬公市觀音亭園區登場，可上活動官網查詢場次內容。

嘉義航空站是雲嘉南地區旅客走兩岸小三通唯一航運路線， 也是往返離島金門及澎湖重要航運，立榮航空人員說，雖然兩岸小三通還未恢復，但相較上半年航運慘狀，下半年疫情解封，國旅爆發，尤其離島航線熱門，盼航運榮景再現。