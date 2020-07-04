注意！恙蟲活動頻繁 台東縣已有30案全國第一高

夏季恙蟲活動頻繁，台東縣今年已有30案，全國第一高，縣衛生局疾病管制科提醒民眾戶外活動一定要特別小心，如發現疑似症狀，應盡速就醫治療。

疾管科表示，遭恙蟲叮咬未及時就醫處理，死亡率可達60%，且叮咬感染約6至21天會出現頭痛、發燒、惡寒、結膜充血等症狀，身體出現深紅色丘疹。

依據疾管署2020年最新統計資料，全國恙蟲病截至7月3日止共134案，其中，台東縣為30案，全國第一高，其次為花蓮縣27案及澎湖縣19案。

疾管科強調，台東4年前曾發生一起死亡案例。一名外國女遊客105年到蘭嶼旅遊，不慎遭到恙蟲叮咬，後來在高雄就醫，但因太慢治療，出現併發症不幸過世。

疾管科表示，恙蟲主要在草叢區域活動，幼蟲會寄生在各種動物身上，而台東多山區及農田正適合恙蟎及宿主的繁殖。

預防恙蟲病最好的方式就是避免進出有草叢的地方，若要前往山上、農地等高風險地區應穿著淺色長袖長褲、使用含DEET的防蚊液預防叮咬，回家後立即換下衣物並洗澡以除去身上蚊蟲。