守護老樹 屏東勝利星村縣府定期健檢養護 綠美化迎新貌

屏東勝利星村保有全台面積最大、最完整的的日式眷舍，園區內多樣化且繁密的老樹，也是全台各城市中少見的綠景觀。讓眷村活化與樹木共存，屏東縣政府定期老樹健檢與養護，打造全區人行道、無尾巷及寧靜巷，提供舒適自在的漫步動線。

勝利星村創意生活園區在縣府修復下，具歷史建築身份的舊屋舍，逐一恢復原本風華樣貌。園區保留的日式建築與蓊鬱的綠意，加上特色店家陸續進駐，成為屏東市最具人文氣息的景點。

縣府文化處指出，因應園區的再造、活化，樹木的移植及養護也是重視的課題，包括修剪進行如何不影響樹木生長、也要避免過度生長會損害歷史建築。

縣府文化處邀集進駐店家共同討論，擬訂修樹準則，讓每戶進駐店家能清楚如何修剪與維護屋舍周邊樹木，守護園區的生態資產。同時配合人行道的優化工程進行，將種植超過200棵樹在園區內，預計將勝利星村創意生活園區打造成為屏東市的「城市之肺」。