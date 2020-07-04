快訊

美再創單日新高5.6萬人染疫 川普前往總統山看國慶煙火

超美！故宮南院水舞、無人機群燈光秀晚間登場搶先看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

守護老樹 屏東勝利星村縣府定期健檢養護 綠美化迎新貌

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東勝利星村保有全台面積最大、最完整的的日式眷舍，園區內多樣化且繁密的老樹，屏東縣府定期老樹健檢與養護，也邀集進駐店家共同討論，擬訂修樹準則。圖／屏縣府文化處提供
屏東勝利星村保有全台面積最大、最完整的的日式眷舍，園區內多樣化且繁密的老樹，屏東縣府定期老樹健檢與養護，也邀集進駐店家共同討論，擬訂修樹準則。圖／屏縣府文化處提供

屏東勝利星村保有全台面積最大、最完整的的日式眷舍，園區內多樣化且繁密的老樹，也是全台各城市中少見的綠景觀。讓眷村活化與樹木共存，屏東縣政府定期老樹健檢與養護，打造全區人行道、無尾巷及寧靜巷，提供舒適自在的漫步動線。

勝利星村創意生活園區在縣府修復下，具歷史建築身份的舊屋舍，逐一恢復原本風華樣貌。園區保留的日式建築與蓊鬱的綠意，加上特色店家陸續進駐，成為屏東市最具人文氣息的景點。

縣府文化處指出，因應園區的再造、活化，樹木的移植及養護也是重視的課題，包括修剪進行如何不影響樹木生長、也要避免過度生長會損害歷史建築。

縣府文化處邀集進駐店家共同討論，擬訂修樹準則，讓每戶進駐店家能清楚如何修剪與維護屋舍周邊樹木，守護園區的生態資產。同時配合人行道的優化工程進行，將種植超過200棵樹在園區內，預計將勝利星村創意生活園區打造成為屏東市的「城市之肺」。

園區內因過去眷村生活習慣，保有許多不同種類的果樹，為避免果樹帶來的蟲害，傷及民眾或影響樹木的健康，園區也定期聘請專業養護樹木及除蟲廠商進行噴藥，加強對樹木養護，屆時在全園區工程完工後，以新面貌迎接遊客到訪。

屏東勝利星村保有全台面積最大、最完整的的日式眷舍，園區內多樣化且繁密的老樹，屏東縣府定期老樹健檢與養護，也邀集進駐店家共同討論，擬訂修樹準則。圖／屏縣府文化處提供
屏東勝利星村保有全台面積最大、最完整的的日式眷舍，園區內多樣化且繁密的老樹，屏東縣府定期老樹健檢與養護，也邀集進駐店家共同討論，擬訂修樹準則。圖／屏縣府文化處提供
屏東勝利星村保有全台面積最大、最完整的的日式眷舍，園區內多樣化且繁密的老樹，屏東縣府定期老樹健檢與養護，也邀集進駐店家共同討論，擬訂修樹準則。圖／屏縣府文化處提供
屏東勝利星村保有全台面積最大、最完整的的日式眷舍，園區內多樣化且繁密的老樹，屏東縣府定期老樹健檢與養護，也邀集進駐店家共同討論，擬訂修樹準則。圖／屏縣府文化處提供

屏東縣政府 歷史建築 人行道

延伸閱讀

前議長程清水 2度代理屏東市長

全中運／鵝鑾鼻引燃聖火 潘孟安盼再創屏東的驕傲

指考高雄、屏東、台東考生創歷年新低 台東生物缺考率逾1成

挑戰想法視覺撞擊潘孟安下戰帖 創意廣告節首獎50萬

相關新聞

守護老樹 屏東勝利星村縣府定期健檢養護 綠美化迎新貌

屏東勝利星村保有全台面積最大、最完整的的日式眷舍，園區內多樣化且繁密的老樹，也是全台各城市中少見的綠景觀。讓眷村活化與樹...

一胖一瘦是招牌！兄弟廚師齊心開快炒店 百樣拿手菜

在星級飯店工作經驗豐富的兄弟檔邱建銘和邱建誠，不畏新冠肺炎疫情，攜手在台南市安南區經營開宏中式料理創意快炒，兩人在全台各...

大林蒲遷村 高市府8月底提草案

高雄大林蒲2萬居民數十年來生活在重工業汙染環境中，遷村案預計明年啟動。高市議員陳麗娜不滿至今尚未看見具體計畫，質疑市府未...

前議長程清水 2度代理屏東市長

屏檢偵辦屏東市代會採購禮品弊案，國民黨籍屏東市長林恊松、市代會主席蕭國亮因涉貪汙等罪嫌遭法院裁定羈押禁見。屏東縣政府火速...

南方好食尚／高雄德州小騎士 老味道新時尚

80年代從高雄起家的德州小騎士炸雞，是很多高雄人的回憶，全盛時期幾乎全台有分店，後來規模縮小，現在的老闆Ken約10年前...

金門廚餘系統啟用 每日可處理10噸

金門縣廚餘堆肥場處理量能不足，並常傳出臭異味，縣府向環保署爭取補助5179萬餘元，在大洋掩埋場建置廚餘高速處理設備，每日...

府會走廊／鄭孟洳議員迷拳擊 狂瘦23公斤

民進黨高雄市議員鄭孟洳最近迷上拳擊，3個月狂瘦23公斤，她說，打拳後汗水淋漓的感覺暢快又紓壓，減重甩油則是意外效果。

「部落」標示牌直譯「polo」 蘭嶼鄉公所挨批草率

朗島是蘭嶼島上最大部落，但近日當地達悟族人發現，蘭嶼鄉公所將「朗島部落」的標示牌，直接用讀音翻譯成「langtaw polo」，「polo」用詞令人傻眼，批公所人員亂搞、草率，為何不直接用傳統部落名「Iraraley」就好。有族人說，小學生在校都要學母語，結果鄉公所卻用中文名稱直譯成中式拼音，「到底是要給外國人看，還是給達悟族人看？」

潛艦園區4家將進駐台船基隆廠 鄭文隆：不影響現有產線

台船基隆廠員工上月拉布條抗議，指台船董事長鄭文隆上台後4年虧120多億，且憂心設置潛艦園區恐影響現在生產線，甚至擔心改造...

高醫每月支援台東大武15名專科醫師 當後山的靠山

高雄醫學大學附設中和紀念醫院，醫療團隊支援台東大武衛生所1年多來，服務逾5千鄉親，每月支援15位專科醫師，讓後山南迴醫療...

屏東縣滿洲地區教職員集中宿舍落成 盼留住老師

留住偏鄉教師，屏東縣政府規畫興建3所集中式宿舍中第1所完成啟用學校，滿州地區教職員集中宿舍，今舉行落成啟用典禮，學校安排...

首次主持高市治安會報 楊明州：做好市長補選制暴查賄

高雄市代理市長楊明州今天首度主持高雄市政府治安會報，提及8月15日高雄市將舉辦市長補選，要求高雄市警局做好選前治安維護，...

熱門新聞

注意！桃園後站800戶 6日起為期12天夜間停水

彰化最高檔豪宅長這樣！裕毛屋舊址計畫建14層住商大樓

影／台南加碼「送房子」房型公開 與南科台積電當鄰居

哇！這飯店「夫妻帶小三加床不加價都0元」還送早餐

雲林今晚啟動牙科夜間急診 不必再擔心半夜牙痛無處醫

台南拚三倍券商機贈「輕豪宅」 26.56坪價值近600萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。