一胖一瘦是招牌！兄弟廚師齊心開快炒店 百樣拿手菜

在星級飯店工作經驗豐富的兄弟檔邱建銘和邱建誠，不畏新冠肺炎疫情，攜手在台南市安南區經營開宏中式料理創意快炒，兩人在全台各地的星級飯店、港式飲菜及百貨公司美食街，有近20年工作經驗，選在家鄉開店主攻中式熱炒，但兩人拿手菜超過上百種，也會隨著消費者的口味來變化菜單。

身材胖胖的是弟弟邱建誠，因對美食有興趣，台南高工畢業後，他先去學廚藝，曾在飯店、港式茶樓及百貨公司美食街工作，長達20年；較瘦的是哥哥邱建銘，也是台南高工畢業高材生，跟著弟弟腳步學廚藝，主要以飯店和宴會廳為主。

邱建誠說，17、8歲時因父親早逝，家裡只有母親和兄弟兩人，房貸還款壓力很大，對黑手沒興趣，每天都做一樣的工作太單調，且領死薪水，當時港式飲茶很夯，就決定去當廚師，一開始早上5點半就兼飯店煮早餐，兩兄弟跑不同飯店，9點又趕到百貨公司上班，同時兼兩份工作幾乎沒有放假休閒，也沒時間去打麻將，喝酒和抽菸。

兩兄弟全力投入工作，以改善家裡經濟環境，邱建誠說，當廚師最大的收獲，是在百貨公司認識在化妝品當櫃姐的太太，而且是只要不怕辛苦，賺錢比較多，但近20年來，兩兄弟都南征北討，常轉換在不同地點工作，在外奮鬥多年，也累積豐富經驗，想要轉換跑道。

在新冠疫情爆發前，有股東在台南市區要開一家250坪的小火鍋美食店，請兄弟兩人去負責廚房，但請示家裡供奉的神明說不ok，後來看到有店面招租，就決定順勢開店，沒多久疫情就爆發，但小店生意未受到影響， 弟弟擅長小吃熱炒，哥哥專長是宴會及飯店，兩人菜單互補，像金沙中捲、麻油松阪豬、糖醋魚片、炸鹽酥蚵、炒飯、滷豬腳、烤烏魚子等除了中式熱炒外，有時也可吃到不在菜單上的拿手菜。