金門設廚餘高速處理設備 每日可處理10公噸

金門縣政府向環保署爭取補助5179餘萬元，在大洋掩埋場內建置廚餘高速處理設備等工程，今年1月中旬正式營運，每日可處理約10噸廚餘，環保署長張子敬今天專程跨海主持成果發表會，也承諾未來會持續來協助。

這項處理系統於去年12月驗收完成，今年1月中旬正式上路營運，經半年的營運與作業調整，也有初步成果，今天舉辦成果發表會，由縣長楊鎮浯主持，包括張子敬及副署長沈志修、金門縣環保局長楊建立等人都到場參與，現場還說明整個處理流程及成效解說、廚餘堆肥產品運用於可食地景宣導等內容。

楊鎮浯表示，金門以往採用傳統堆肥方式，每日量能僅能處理5噸，並需不時翻堆促其醱酵，約3至6個月後，才可成為土壤改良劑，但因作業產生臭異味，影響居民生活品質，且堆肥成品不佳，民眾不喜歡使用，造成產品去化困難。新的廚餘堆肥場，廚餘經機械分選破碎，再透過高速醱酵處理系統8小時運作後靜置7天，土壤改良劑初步成形，再經堆置1個半月，廚餘堆肥就完成了，可減少廚餘發酵時間及品質，並降低臭異味。

楊鎮浯也提及，因應非洲豬瘟防疫需要，金門已全面禁止廚餘養豬，也造成廚餘量大幅增加，所幸這套系統順利完工啟用，適時發揮救援任務，也特別感謝環保署對金門環保工作的支持與協助。

金門縣環保局表示，垃圾變黃金，廚餘從垃圾轉為可再利用的有機栽培介質，不僅能解決垃圾處理問題，後續將結合農試所、林務所、畜試所的有機廢料，做成更具肥力的有機肥料推廣金門有機農業，打造金門的大健康產業，同時可達到資源再利用和循環經濟的目標，目前已完成的廚餘堆肥成品，將於7月16日起先送一批予鄉鎮公所，供有需要的鄉親領取，後續將視堆肥產製情形不定期發送。