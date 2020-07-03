兌現承諾！陳滄江今送出500份金門航空空廚麵包

備受關注的金門航空籌備處今天準備了500份的金門航空空廚麵包送給金城，金鼎等幼兒園，讓畢業生嘗鮮，小朋友開心極了，直說好吃，成為今天最特別的畢業禮物。籌備處總召集人陳滄江透露，未來除了金門航空，也會設立金門航空的子公司金航空廚，搶占龐大的空廚市場。

陳滄江在4月初，曾經答應金城幼稚園、金鼎國小與述美國小等幼兒園，要致贈金門航空的空廚麵包，但卻因為班機減班等空運因素，一直無法兌現承諾，在網路上頻頻受到酸民的攻擊；經過溝通協商，金門航空空廚麵包首批500份昨天著陸，陳滄江今天專程先送到金城，金鼎等幼兒園先讓小學弟、妹嘗鮮。

陳滄江說，先前曾答應部分學校要致贈金門航空空廚麵包贈送幼兒園的承諾，他保證不食言，由於空運的問題，籌備處很努力研究解決如何將新鮮的空廚麵包以第一時間空運送到金門來，讓小朋友吃得健康，吃得沒問題。今天終於兌現承諾，先送出500份麵包，他說，剩下的500份空廚麵包，將等到開學時再來分送，請小朋友耐心等待。

陳滄江提及，為了將新鮮麵包直送，過程中的確遭遇到不少困難，他甚至被酸民多次攻擊，讓他也很無奈，但出於對家鄉的使命感，他不想理會網路上的酸言酸語，只想堅持做對的事。他也強調，由於空運的問題一直無法有效解決，讓大家久等了，真是抱歉。

讓金門飛起來，是每一個金門人的希望！陳滄江說，近期將備齊航空公司設立的相關證明文件，向中央主管單位展開「適航認證5階段」的申請，包括第1階段「申請前階段」、第2階段「正式申請階段」、第3階段「文書符合階段」、第4階段「驗證及檢查階段」、第5階段「給證階段」。