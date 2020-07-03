議會新聞少了 黃捷：現在正常了 沒有什麼笑話可以看

時代力量高雄市議員黃捷今天在臉書直播表示，最近議會正常化了，沒有什麼笑話可以看，沒有新聞亮點，所以有些民眾以為議會沒有在開會。

黃捷新燙了頭髮，在直播時不斷整理頭髮、瀏海，眼尖的粉絲看出來她燙頭髮了。

她先談到三倍券，說自己也不太懂，政務委員唐鳳的說明也許有些長輩也聽不懂，她問粉絲，該買什麼好？並說比較期待的是七月的旅遊住房補助。有粉絲建議她用三倍券買健身器材，她透露自己健身運動都是去健身運動中心。

黃捷提到最近她跑地方行程，有人問她議會在開會嗎？她告訴對方，議會還是繼續審議法案或墊付款，進行順利，大家可以問問題，不會有人不來，整個是「正常」的狀況，「沒有什麼笑話可以看」，因此比較沒有媒體會去報，多是市政的問題，沒有那麼好笑，沒有新聞亮點，就看不到議會的曝光。