議會新聞少了 黃捷：現在正常了 沒有什麼笑話可以看
時代力量高雄市議員黃捷今天在臉書直播表示，最近議會正常化了，沒有什麼笑話可以看，沒有新聞亮點，所以有些民眾以為議會沒有在開會。
黃捷新燙了頭髮，在直播時不斷整理頭髮、瀏海，眼尖的粉絲看出來她燙頭髮了。
她先談到三倍券，說自己也不太懂，政務委員唐鳳的說明也許有些長輩也聽不懂，她問粉絲，該買什麼好？並說比較期待的是七月的旅遊住房補助。有粉絲建議她用三倍券買健身器材，她透露自己健身運動都是去健身運動中心。
黃捷提到最近她跑地方行程，有人問她議會在開會嗎？她告訴對方，議會還是繼續審議法案或墊付款，進行順利，大家可以問問題，不會有人不來，整個是「正常」的狀況，「沒有什麼笑話可以看」，因此比較沒有媒體會去報，多是市政的問題，沒有那麼好笑，沒有新聞亮點，就看不到議會的曝光。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言