快訊

另一邊的「罪」：轉型正義豈能獨漏律師？

議會新聞少了 黃捷：現在正常了 沒有什麼笑話可以看

聯合報 / 記者林保光楊濡嘉/高雄即時報導
時代力量高雄市議員黃捷今天在臉書直播表示，最近議會正常化了，沒有什麼笑話可以看，沒有新聞亮點，所以有些民眾以為議會沒有在開會。圖／翻攝黃捷臉書直播畫面
時代力量高雄市議員黃捷今天在臉書直播表示，最近議會正常化了，沒有什麼笑話可以看，沒有新聞亮點，所以有些民眾以為議會沒有在開會。圖／翻攝黃捷臉書直播畫面

時代力量高雄市議員黃捷今天在臉書直播表示，最近議會正常化了，沒有什麼笑話可以看，沒有新聞亮點，所以有些民眾以為議會沒有在開會。

黃捷新燙了頭髮，在直播時不斷整理頭髮、瀏海，眼尖的粉絲看出來她燙頭髮了。

她先談到三倍券，說自己也不太懂，政務委員唐鳳的說明也許有些長輩也聽不懂，她問粉絲，該買什麼好？並說比較期待的是七月的旅遊住房補助。有粉絲建議她用三倍券買健身器材，她透露自己健身運動都是去健身運動中心。

黃捷提到最近她跑地方行程，有人問她議會在開會嗎？她告訴對方，議會還是繼續審議法案或墊付款，進行順利，大家可以問問題，不會有人不來，整個是「正常」的狀況，「沒有什麼笑話可以看」，因此比較沒有媒體會去報，多是市政的問題，沒有那麼好笑，沒有新聞亮點，就看不到議會的曝光。

黃捷 健身 直播

延伸閱讀

【即時短評】除了背心顏色 黃捷和民進黨有何不同？

唐鳳還在用懷舊手機…網驚「有啥特殊功能」 本尊現身親回

黃捷和多數議員在議會送許崑源最後一程 保持低調

影／罷捷連署逾2.1萬份 黃捷：做好本分、交選民決定

相關新聞

「部落」標示牌直譯「polo」 蘭嶼鄉公所挨批草率

朗島是蘭嶼島上最大部落，但近日當地達悟族人發現，蘭嶼鄉公所將「朗島部落」的標示牌，直接用讀音翻譯成「langtaw polo」，「polo」用詞令人傻眼，批公所人員亂搞、草率，為何不直接用傳統部落名「Iraraley」就好。有族人說，小學生在校都要學母語，結果鄉公所卻用中文名稱直譯成中式拼音，「到底是要給外國人看，還是給達悟族人看？」

潛艦園區4家將進駐台船基隆廠 鄭文隆：不影響現有產線

台船基隆廠員工上月拉布條抗議，指台船董事長鄭文隆上台後4年虧120多億，且憂心設置潛艦園區恐影響現在生產線，甚至擔心改造...

高醫每月支援台東大武15名專科醫師 當後山的靠山

高雄醫學大學附設中和紀念醫院，醫療團隊支援台東大武衛生所1年多來，服務逾5千鄉親，每月支援15位專科醫師，讓後山南迴醫療...

屏東縣滿洲地區教職員集中宿舍落成 盼留住老師

留住偏鄉教師，屏東縣政府規畫興建3所集中式宿舍中第1所完成啟用學校，滿州地區教職員集中宿舍，今舉行落成啟用典禮，學校安排...

首次主持高市治安會報 楊明州：做好市長補選制暴查賄

高雄市代理市長楊明州今天首度主持高雄市政府治安會報，提及8月15日高雄市將舉辦市長補選，要求高雄市警局做好選前治安維護，...

情意相挺！資深藝人巴戈幫金門官窯代言 只收10萬元

衝著老同學的面子， 資深藝人巴戈最近為金門官窯~金門陶瓷廠的主題酒代言，未來將會拍攝海報與CF等文宣，金門陶瓷廠廠長楊肅...

高雄藍色公路蚵仔寮6月復航 議員爭取比照公車補貼

疫情趨緩後，高雄藍色公路蚵仔寮航線已於6月重新復航。高市議員張漢忠盼比照公車路線補貼來鼓勵業者投入營運，開發更多航線帶動...

挑戰想法視覺撞擊潘孟安下戰帖 創意廣告節首獎50萬

對廣告有滿腔熱忱但沒有發揮舞台嗎？2020屏東創意廣告節即日起開始徵件，參賽者拍攝30秒與屏東有關的創意廣告影片，就有機...

全中運聖火乍現國境之南 母火源自鵝鑾鼻台灣之光

109年全中運將在7月18到23日自屏東縣各鄉鎮熱鬧展開，屏東縣府今舉行母火引燃暨聖火傳遞，今上午由屏東縣長潘孟安偕教育...

屏東縣33鄉鎮市長 本屆鄉鎮市長至今派代5人

民選公職人員涉案，屏東縣有33個鄉鎮市長，2018年屏東縣地方公職人員涉嫌貪汙案、賄選案件共有5名鄉鎮市長，有兩名鄉長收...

前議長程清水二度代理屏東市長穩定人事、市政無縫接軌

屏東地檢署偵辦屏東市民代表會採購禮品弊案，同是國民黨籍屏東市林恊松、屏東市民代表會主席蕭國亮，兩人涉嫌重大，涉貪汙等罪嫌...

議員質疑大林蒲遷村沒動靜 高市府：草案8月出爐

高雄大林蒲遷村案預計明年啟動，高市議員陳麗娜不滿至今尚未看見具體計畫，質疑市府未掌握進度。高市府代理市長楊明州表示，6月...

熱門新聞

搶振興券！台南市加碼「抽房子」 地點曝光在南科

注意！桃園後站800戶 6日起為期12天夜間停水

影／台南加碼「送房子」房型公開 與南科台積電當鄰居

哇！這飯店「夫妻帶小三加床不加價都0元」還送早餐

台南拚三倍券商機贈「輕豪宅」 26.56坪價值近600萬元

振興三倍券補助弱勢1千元提前入帳 台東1萬8千餘人受惠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。