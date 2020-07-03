神話之鳥黑嘴端鳳頭燕鷗 澎湖雞善嶼現蹤
列為瀕臨絕種保育類野生動物，有「神話之鳥」之稱的黑嘴端鳳頭燕鷗，最近澎湖縣野鳥學會與鳥友張全等發現在雞善嶼現蹤，這也是繼107年後，再度發現黑嘴端鳳頭燕鷗的蹤影。
澎湖縣政府農漁局表示，有「神話之鳥」之稱的黑嘴端鳳頭燕鷗，全球推估數量不到100隻，農委會林務局自97年委託台大森林環境暨資源學系團隊及台北鳥會透過衛星追蹤近10年，曾記錄到22隻黑嘴端鳳頭燕鷗遷徙路徑，確定除了馬祖外，澎湖地區也是其重要繁殖棲地。
澎湖縣野鳥學會表示，鳥會在民國95年至106年進行鳥況調查時，都有發現黑嘴端鳳頭燕鷗，大都與鳳頭燕鷗在一起，其中以自然生態保育區的雞善嶼數量較多，少數在小白沙嶼，最近所發現的這隻黑嘴端鳳頭燕鷗，是近年繼107年8月後，再度在澎湖現蹤。
澎湖縣野鳥學會研究組長鄭謙遜與鳥友張全最近在6月底進行觀測鳥況時，意外在雞善嶼發現黑嘴端鳳頭燕鷗與鳳頭燕鷗棲息在一起，令他們相當振奮。
農漁局表示，澎湖目前正值燕鷗棲息繁殖期，發現已有小燕鷗、鳳頭燕鷗、玄燕鷗、蒼燕鷗、紅燕鷗、白眉燕鷗等繁殖的記錄，再加上黑嘴端鳳頭燕鷗共7種，其中黑嘴端鳳頭燕鷗在95年間曾有3對在雞善嶼繁殖，讓澎湖成為燕鷗的天堂。
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