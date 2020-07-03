金門爆發環保案件？環保署長金門行首站竟是拜會地檢署
環保署長張子敬等人今到金門視察，首站就拜訪金門地檢署，不少人猜測，金門是否爆發嚴重汙染？原來張子敬此次是專程來看金門地檢署主任檢察官吳文城，吳擔任雲林地檢署檢察官時，協助破獲多起環保汙染案，與時任副署長的張子敬有深厚的情誼，吳文城去年還獲聘環保犯罪案件的稽查諮詢委員。
張子敬今天率領副署長沈志修、環保署環境督察總隊總隊長李健育、金門縣環保局長楊建立等人拜會金門地檢署，與金門地檢署檢察長張云綺、主任檢察官吳文城會晤。
張子敬在與張云綺晤談時，多次談及過往的環保汙染犯罪偵辦經驗，他也說，現在是抓不勝抓，像查排放汙水案時，業者通常都有很多暗管，等主管單位查封某條管線，他們又會使用另一條；張子敬也提及，先前雲林縣查獲多起環境汙染案件，犯罪者都是「道高一尺、魔高一丈」，很感謝吳文城昔日的大力協助。
據了解，吳文城在雲林地檢任職檢察官約10年，他偵辦過許多社會矚目的環保案件，包括雲林縣土庫鎮代涉廢清法、台鐵倉庫被堆萬噸煤灰、鹹蛋黃驗出致癌蘇丹紅、高爾夫球廢溶劑汙染案，以前就曾因偵辦多起環保案件，與張子敬經常聯繫合作，私交甚篤，去年來獲聘全國環保犯罪案件的稽查諮詢委員；得知老朋友吳文城近期可能會榮調回雲林，張子敬特別來看看他。
3月份才剛調來金門的張云綺也提及，金門的環保做得很好，垃圾分類更是相當落實，讓她這個台北來的，也印象深刻；楊建立則說明，金門的垃圾出不去，所以分類會更嚴格，像金門的紙類單獨收，讓垃圾的回收處理更單純，雖然有老百姓會罵，「金門比台灣還嚴格」，但從數據上來看，以前金門是每日36噸垃圾，現在減量為20噸，數量真的少很多，單單運送到台灣的轉運與處理費就少了幾千萬。
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